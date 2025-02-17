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​З початку повномасштабної війни загинули 100 рятувальників і більше 400 дістали поранень

Серед поранених - велика кількість саперів. 

​З початку повномасштабної війни загинули 100 рятувальників і більше 400 дістали поранень
Розмінування (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

З початку повномасштабної війни загинули 100 рятувальників, ще 430 дістали поранень 

Про це розповів голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Андрій Даник в інтерв’ю Укрінформу.

За його словами, серед поранених - велика кількість саперів. 

"Мінно-вибухові травми мають важкі наслідки, і відновлення після таких поранень дуже складне, тривале й дороге. Наші хлопці дуже мотивовані, і якщо є найменша можливість повернутися служити в бойові підрозділи, то, звичайно, вони намагаються повернутися служити саме туди", - зазначив очільник ДСНС. 

А ті надзвичайники, які не можуть продовжувати службу в бойових підрозділах, мають змогу викладати в навчальних закладах і тренувальних центрах, а також обіймати адміністративні посади. 

"Ми розуміємо, що це - дуже потужний кадровий резерв саме в досвіді. Цих людей потрібно зберегти будь-якими способами й зробити так, щоб вони передали свій досвід молодим офіцерам, сержантам, які, відповідно, готуються до цієї роботи", - зауважив Даник.

Раніше сьогодні повідомлялося, що в Костянтинівці російські загарбники атакували дроном рятувальників, які доставили воду жителям міста.

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