Ватажку "ДНР" Пушиліну оголосили ще одну підозру

Ватажку терористичної організації "ДНР" Денису Пушиліну заочно оголосили ще одну підозру у державній зраді.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, у 2014 році уродженець Макіївки став одним з організаторів кремлівських мітингів у Донецьку та проголосив себе заступником "народного губернатора".
"Він взяв участь в проведенні "загальнообласного референдуму", за результатами якого підписав нікчемні документи щодо прийняття "конституції" квазіреспубліки, формування її незаконних судових, правоохоронних і контролюючих органів. Акцентував увагу на примусовій паспортизації населення", — ідеться у повідомленні відомства. 21 лютого 2022 року він звернувся до президента РФ з проханням про визнання незалежності терористич"ДНР". Після окупації Маріуполя перевіряв готовність порту до вивезення зерна й металопродукції.
Фігурант підписав "закон про референдум ДНР" та організував проведення виборів президента РФ.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури громадянину, який перебуває у розшуку, заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. ч. 1, 2 ст. 111 КК України).
Хто такий Пушилін
- Денис Пушилін родом з Макіївки на Донеччині. Він став другим ватажком "ДНР" у листопаді 2018 року, після ліквідації Олександра Захарченка.
- 30 вересня 2022 року Пушилін підписав із президентом РФ Володимиром Путіним "договір" про входження окупованих територій Донецької області до складу Росії.
- У серпні 2023 року справу Пушиліна передали до суду. А в грудні торік його заочно засудили до 15 років ув'язнення за посягання на територіальну цілісність України та колабораційну діяльність.
- 1 жовтня 2024 року Пушилін та його спільники отримали підозру у депортації українських дітей.