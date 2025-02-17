Ватажку "ДНР" Пушиліну оголосили ще одну підозру

Ватажку терористичної організації "ДНР" Денису Пушиліну заочно оголосили ще одну підозру у державній зраді.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, у 2014 році уродженець Макіївки став одним з організаторів кремлівських мітингів у Донецьку та проголосив себе заступником "народного губернатора".

"Він взяв участь в проведенні "загальнообласного референдуму", за результатами якого підписав нікчемні документи щодо прийняття "конституції" квазіреспубліки, формування її незаконних судових, правоохоронних і контролюючих органів. Акцентував увагу на примусовій паспортизації населення", — ідеться у повідомленні відомства. 21 лютого 2022 року він звернувся до президента РФ з проханням про визнання незалежності терористич"ДНР". Після окупації Маріуполя перевіряв готовність порту до вивезення зерна й металопродукції.

Фігурант підписав "закон про референдум ДНР" та організував проведення виборів президента РФ.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури громадянину, який перебуває у розшуку, заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. ч. 1, 2 ст. 111 КК України).

Хто такий Пушилін