​Тепер ми — ваше НАТО. Другий день Мюнхена
​Тепер ми — ваше НАТО. Другий день Мюнхена
Російський удар по Чорнобильській АЕС. Усе, що треба знати про наслідки
Російський удар по Чорнобильській АЕС. Усе, що треба знати про наслідки
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
Дива святого Валентина. У храмі на Львівщині зберігають мощі покровителя закоханих
Дива святого Валентина. У храмі на Львівщині зберігають мощі покровителя закоханих
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили менш ніж на 100 грн
В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили менш ніж на 100 грн
ГоловнаСуспільствоВійна

Ватажку "ДНР" Пушиліну оголосили ще одну підозру

Реалізує імперські плани Кремля щодо захоплення Донеччини.

Ватажку "ДНР" Пушиліну оголосили ще одну підозру
Фото: ОГП

Ватажку терористичної організації "ДНР" Денису Пушиліну заочно оголосили ще одну підозру у державній зраді. 

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, у 2014 році уродженець Макіївки став одним з організаторів кремлівських мітингів у Донецьку та проголосив себе заступником "народного губернатора". 

"Він взяв участь в проведенні "загальнообласного референдуму", за результатами якого підписав нікчемні документи щодо прийняття "конституції" квазіреспубліки, формування її незаконних судових, правоохоронних і контролюючих органів. Акцентував увагу на примусовій паспортизації населення", — ідеться у повідомленні відомства.   21 лютого 2022 року він звернувся до президента РФ з проханням про визнання незалежності терористич"ДНР". Після окупації Маріуполя перевіряв готовність порту до вивезення зерна й металопродукції.

Фігурант підписав "закон про референдум ДНР" та організував проведення виборів президента РФ.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури громадянину, який перебуває у розшуку, заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. ч. 1, 2 ст. 111 КК України).

Хто такий Пушилін

  • Денис Пушилін родом з Макіївки на Донеччині. Він став другим ватажком "ДНР" у листопаді 2018 року, після ліквідації Олександра Захарченка.
  • 30 вересня 2022 року Пушилін підписав із президентом РФ Володимиром Путіним "договір" про входження окупованих територій Донецької області до складу Росії.
  • У серпні 2023 року справу Пушиліна передали до суду. А в грудні торік його заочно засудили до 15 років ув'язнення за посягання на територіальну цілісність України та колабораційну діяльність.
  • 1 жовтня 2024 року Пушилін та його спільники отримали підозру у депортації українських дітей.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies