Спротив: Кремль посилює контроль над інформаційним простором на тимчасово окупованих територіях України

Щоб ізолювати населення ТОТ Херсонщини від українських новин, окупанти зобов’язали мешканців демонтувати всі супутникові антени, що приймають український сигнал.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Гауляйтер регіону Володимир Сальдо видав наказ, згідно з яким усі "неліцензовані" антени, які не відповідають стандартам російських мереж, мають бути прибрані до 31 березня 2025 року.

"Насправді під цим формулюванням криється прагнення загарбників повністю заблокувати українське мовлення та змусити людей дивитися лише російське брехливе телебачення. Окупаційна адміністрація вимагає, щоб місцеві мешканці використовували лише російський супутниковий сервіс “Русскій мір”, який добровільно-примусово встановили вже 17 тисячам сімей на лівобережжі Херсонщини", — кажуть у спротиві.

У ЦНС наголошують, що головною метою дій росіяської окупаційної адміністрації є тотальний контроль над інформаційним простором на ТОТ.

"Росіяни прагнуть позбавити українців навіть права обирати, що їм дивитися. Замість об’єктивних правдивих новин люди змушені слухати лише кремлівську пропаганду про “освобождєніє”, “загниваючий Захід” та інші наративи, якими ворог намагається виправдати свої воєнні злочини в Україні", — додають у спротиві.