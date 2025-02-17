Зеленський підтвердив, що Келлог відвідає Україну 20 лютого

Президент наголосив, що хоче, щоб Келлог "вивчив усі питання" і поспілкувався з військовими.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог має приїхати з візитом до України 20 лютого.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час відеоспілкування з журналістами, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми чекаємо Келлога. У нас була така домовленість, що він приїде до нас 20 числа, буде дві доби і може буде більше... Я хочу поїхати з ним на фронт... і він поїде зі мною на фронт, я думаю, що він не відмовить", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що хоче, щоб Келлог "вивчив усі питання" і поспілкувався з військовими.

"Я знаю, що до Сирського він поїде, до деяких може командирів бригад зі мною з'їздимо, а потім окремо поспілкуємось з Міністерством оборони, може – з розвідкою", – повідомив Зеленський.

За його словами, важливо, щоб Келлог привіз у Білий Дім розуміння щодо гарантій безпек, потрібних Україні.

"Я думаю, що після його повернення у США, ми будемо розуміти, коли буде зустріч мене з президентом Трампом", – додав Зеленський.

Раніше в Держдепі повідомили, що Келлог відвідає Україну в рамках поїздки до Європи 13-22 лютого.