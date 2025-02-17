Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
​Тепер ми — ваше НАТО. Другий день Мюнхена
​Тепер ми — ваше НАТО. Другий день Мюнхена
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили менш ніж на 100 грн
В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили менш ніж на 100 грн
НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
Дива святого Валентина. У храмі на Львівщині зберігають мощі покровителя закоханих
Дива святого Валентина. У храмі на Львівщині зберігають мощі покровителя закоханих
Російський удар по Чорнобильській АЕС. Усе, що треба знати про наслідки
Російський удар по Чорнобильській АЕС. Усе, що треба знати про наслідки
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
ГоловнаСвіт

Зеленський підтвердив, що Келлог відвідає Україну 20 лютого

Президент наголосив, що хоче, щоб Келлог "вивчив усі питання" і поспілкувався з військовими.

Зеленський підтвердив, що Келлог відвідає Україну 20 лютого
Кіт Келлог
Фото: Bloomberg

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог має приїхати з візитом до України 20 лютого.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час відеоспілкування з журналістами, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми чекаємо Келлога. У нас була така домовленість, що він приїде до нас 20 числа, буде дві доби і може буде більше... Я хочу поїхати з ним на фронт... і він поїде зі мною на фронт, я думаю, що він не відмовить", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що хоче, щоб Келлог "вивчив усі питання" і поспілкувався з військовими.

"Я знаю, що до Сирського він поїде, до деяких може командирів бригад зі мною з'їздимо, а потім окремо поспілкуємось з Міністерством оборони, може – з розвідкою", – повідомив Зеленський.

За його словами, важливо, щоб Келлог привіз у Білий Дім розуміння щодо гарантій безпек, потрібних Україні.

"Я думаю, що після його повернення у США, ми будемо розуміти, коли буде зустріч мене з президентом Трампом", – додав Зеленський.

Раніше в Держдепі повідомили, що Келлог відвідає Україну в рамках поїздки до Європи 13-22 лютого.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies