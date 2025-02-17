Повстанці M23, яких підтримує Руанда, захопили друге місто в ДР Конго

Букаву з приблизно двомільйонним населенням на південному краю озера Ківу межує з Руандою та є важливим транзитним пунктом для місцевої торгівлі мінералами.

Повстанці M23, яких підтримує Руанда, увійшли в Букаву ‒ столицю провінції Південне Ківу і друге за величиною місто на сході Демократичної Республіки Конго, захопивши офіс губернатора регіону, пише BBC.

Зазначається, що бійці без опору проїхали до центру Букаву. Це друге місто після Гоми, яке повстанці зайняли в цьому багатому корисними копалинами регіоні за останні кілька тижнів.

Уряд Конго визнав його падіння та закликав жителів залишатися вдома, “щоб не стати мішенню для окупаційних сил”. Мешканці Букаву розповідають, що більшість людей все ще бояться залишати оселі. “З учорашнього дня діти і молодь взяли зброю. Стріляють скрізь на всі боки, грабують”, ‒ розповіла жінка.

M23 зі свого боку закликали урядові війська, які “ховаються в будинках”, здатися і звинуватили військових, що відступають, у поширенні терору ‒ через озброєння місцевої молоді, яка вчиняє мародерство.

ООН та європейські країни попередили, що наступ, унаслідок якого сотні тисяч людей були змушені залишити свої домівки, може спровокувати ширшу регіональну війну.

У п'ятницю M23 захопили головний аеропорт Букаву, який розташований приблизно за 30 км на північ від міста, а потім почала повільно просуватися до нього.

Губернатор провінції Жан-Жак Пурусі Садікі підтвердив агентству Reuters, що бойовики були в центрі Букаву до ранку неділі, додавши, що конголезькі війська відступили, щоб уникнути боїв у містах.

Є інформація про втечі з центральної в'язниці. Всесвітня продовольча програма ООН заявила про пограбування складу з майже 7000 тоннами їжі.

Фото: BBC

Місто з приблизно двомільйонним населенням на південному краю озера Ківу межує з Руандою та є важливим транзитним пунктом для місцевої торгівлі мінералами. Його падіння означає безпрецедентне розширення території для M23 з моменту останнього повстання, яке почалося наприкінці 2021 року, і є ударом по уряду президента Фелікса Цісекеді.

Речник уряду ДР Конго заявив, що Руанда порушує територіальну цілісність країни через експансіоністські амбіції. Конголезький уряд звинувачує Руанду в тому, що вона сіє хаос у регіоні і хоче отримати вигоду від своїх природних ресурсів, що Кігалі заперечує.