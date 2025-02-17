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Reuters: Армія оборони Ізраїлю заявляє про ліквідацію ще одного ватажка ХАМАС

Ізраїльська армія заявляє, що ліквідувала ватажка оперативного відділу ХАМАС Мухаммеда Шахіна.

Reuters: Армія оборони Ізраїлю заявляє про ліквідацію ще одного ватажка ХАМАС
Ізраїльські військові знищили терористів у підземному тунелі
Фото: ЦАХАЛ

Ізраїльські військові заявляють про ліквідацію ще одного ватажка терористичного угрупування ХАМАС в районі Сидон на півдні Лівану.

Про це пише Reuters.

Відомо, що ізраїльська армія завдала удару по автомобілю в портовому місті Сидон з метою ліквідації офіцера угруповання. Ліванське державне інформаційне агентство повідомило, що рятувальники витягли одне тіло з машини, але не ідентифікували особу загиблого.

Згідно із заявою Армії оборони Ізраїлю, ліквідовано Мухаммеда Шахіна, який очолював оперативний відділ ХАМАС у Лівані і брав участь у підготовці терористичних атак проти населення Ізраїлю за фінансування та під керівництвом Ірану.

Відповідно до перемир'я, укладеного за посередництва США в листопаді, ізраїльські війська отримали 60 днів для виходу з південного Лівану, де вони вели наземний наступ проти бойовиків підтримуваної Іраном "Хезболли" з початку жовтня. Пізніше цей термін був продовжений до 18 лютого, але ізраїльські військові попросили залишити війська на п'яти постах на півдні Лівану.

  • Розвідувальні служби США в останні дні правління адміністрації Байдена дійшли висновку, що Ізраїль розглядає можливість завдати значних ударів по іранських ядерних об’єктах цього року, маючи на меті скористатися слабкістю Ірану.
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