У березні росіяни втратили найбільше артсистем та автомобілів від початку великої війни

У березні цього року українські захисники уразили 1 644 артилерійські системи загарбників і 3 545 одиниць автотранспорту та автоцистерн.

У березні ворог втратив найбільше артсистем та автомобілів від початку широкомасштабного вторгнення, передає Міноборони.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, в березні безповоротні і санітарні втрати російської армії зросли у порівнянні з лютим і склали 41 160 осіб (в лютому – 36 570).

За перший квартал 2025 року убитими та пораненими ворог втратив 125 970 осіб. За аналогічний період 2024 року – 82 870 загарбників.

В березні Силами оборони було знищено або виведено з ладу 272 російські танки. А з початку року – 833 одиниці. Зазначається, що найбільш результативно по ворожих танках наші захисники відпрацювали у жовтні 2023 року. Тоді упродовж місяця було знищено 521 танк противника.

У березні українські захисники уразили 1 644 артилерійські системи загарбників. Це найбільший місячний показник від початку широкомасштабного вторгнення РФ. Рекордну кількість ворожих артсистем наші воїни знищили та підбили 27 березня – 122 одиниці. Загалом за перший квартал року ворог недорахувався 3 990 артзасобів. За перших три місяці минулого року було знищено 2 600 ворожих артсистем. Цей факт свідчить про уміле ведення нашими артилеристами контрбатарейної боротьби та ефективне застосування безпілотних систем.

Крім того, у березні наші воїни знищили 607 бойових броньованих машин ворога. Загалом за перші три місяці року кількість уражених ББМ російської армії склала 1 813 одиниць.

У перший місяць весни наші захисники уразили 3 545 одиниць автотранспорту та автоцистерн ворога. Найбільше автотранспорту росіяни втратили 27 березня – 210 машин. Це найвищий показник за весь період широкомасштабного вторгнення РФ. За три місяці 2025 року наші воїни знищили 9 971 одиницю автотранспорту російської армії. Минулого року за перший квартал наші захисники уразили 3 422 автомобілі та автоцистерни ворога.