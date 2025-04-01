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Кількість російських обстрілів Харкова порівняно із лютим зросла удвічі

Загалом зафіксували 42 атаки та 172 повітряні тривоги.

Кількість російських обстрілів Харкова порівняно із лютим зросла удвічі
наслідки атаки, фото ілюстративне
Фото: Харківська ОДА

Кількість російських обстрілів Харкова порівяно із лютим зросла удвічі. Загалом зафіксували 42 атаки та 172 повітряні тривоги.

"Кількість обстрілів міста у березні зросла вдвічі порівняно з лютим. Всього наш ситуаційний центр зафіксував 42 атаки та 172 повітряні тривоги – в середньому п’ять разів на добу", – зазначив харківський міський голова Ігор Терехов. 

За місяць у місті через атаки Росії було 99 поранених, серед них 12 дітей. Двоє людей загинули. 

Останні тижні показали зміну тактики ворога: "шахеди" залітають у повітряний простір Харкова групами й завдають комбінованих ударів по житлових кварталах, критичній інфраструктурі, бізнес-об’єктах. А за 30-40 хвилин, коли на місцях вже працюють рятувальники, медики, поліція, комунальні служби, ворог цілить по них вдруге. 

"Холодний і цинічний розрахунок: більше жертв, більше руйнувань, більше людського страху", – прокоментував Терехов. 

Кількість обстрілів Харкова за березень
Фото: Телеграм-канал Ігоря Терехова
Кількість обстрілів Харкова за березень

  •  29 березня близько 21:00 росіяни завдали низки ударів “шахедами” по Харкову. В результаті було пошкоджено будівлю військового шпиталю. 2 людини загинули і 35 постраждали. 
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