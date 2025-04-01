Кількість російських обстрілів Харкова порівняно із лютим зросла удвічі

Кількість російських обстрілів Харкова порівяно із лютим зросла удвічі. Загалом зафіксували 42 атаки та 172 повітряні тривоги.

"Кількість обстрілів міста у березні зросла вдвічі порівняно з лютим. Всього наш ситуаційний центр зафіксував 42 атаки та 172 повітряні тривоги – в середньому п’ять разів на добу", – зазначив харківський міський голова Ігор Терехов.

За місяць у місті через атаки Росії було 99 поранених, серед них 12 дітей. Двоє людей загинули.

Останні тижні показали зміну тактики ворога: "шахеди" залітають у повітряний простір Харкова групами й завдають комбінованих ударів по житлових кварталах, критичній інфраструктурі, бізнес-об’єктах. А за 30-40 хвилин, коли на місцях вже працюють рятувальники, медики, поліція, комунальні служби, ворог цілить по них вдруге.

"Холодний і цинічний розрахунок: більше жертв, більше руйнувань, більше людського страху", – прокоментував Терехов.

Фото: Телеграм-канал Ігоря Терехова Кількість обстрілів Харкова за березень