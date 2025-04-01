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Росіяни атакували Куп'янськ КАБами та артилерією, постраждали люди

Унаслідок удару бомбами поранені троє людей, пошкоджені будинки. 

Росіяни атакували Куп'янськ КАБами та артилерією, постраждали люди
наслідки російської атаки
Фото: Харківська ОВА

Упродовж доби окупанти атакували Куп'янськ на Харківщині артилерією та керованими авіабомбами. Через це поранені 5 людей.

Про це повідомили у ОВА. 

О 16:10 Куп'янськ зазнав атаки КАБами. Постраждали 59-річний чоловік, 74-річна та 53-річна жінки. Зруйновано приватний будинок та ще один пошкоджено. 

Перед цим, об 11:23 у Купʼянську унаслідок артобстрілу горів гараж та легковий автомобіль. Постраждали 63-річний чоловік та 35-річна жінка. Пошкоджено приватні будинки та службове авто поліції. 

Загалом пошкоджено 5 приватних будинків, 2 автомобілі та гараж. 

На Харківському напрямку наші війська зупинили сім атак противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік Піщаного, Нової Кругляківки, Петропавлівки та неподалік Загризового, Степової Новоселівки.

  • За тиждень поліцейські вивезли 35 мешканців із територій Харківської області, які піддаються постійним ворожим обстрілам. Зокрема із Куп'янщини евакуювали 24 особи. 
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