Росіяни атакували Куп'янськ КАБами та артилерією, постраждали люди

Упродовж доби окупанти атакували Куп'янськ на Харківщині артилерією та керованими авіабомбами. Через це поранені 5 людей.

Про це повідомили у ОВА.

О 16:10 Куп'янськ зазнав атаки КАБами. Постраждали 59-річний чоловік, 74-річна та 53-річна жінки. Зруйновано приватний будинок та ще один пошкоджено.

Перед цим, об 11:23 у Купʼянську унаслідок артобстрілу горів гараж та легковий автомобіль. Постраждали 63-річний чоловік та 35-річна жінка. Пошкоджено приватні будинки та службове авто поліції.

Загалом пошкоджено 5 приватних будинків, 2 автомобілі та гараж.

На Харківському напрямку наші війська зупинили сім атак противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік Піщаного, Нової Кругляківки, Петропавлівки та неподалік Загризового, Степової Новоселівки.