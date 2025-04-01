За добу армія ворога втратила понад 1500 солдатів

Упродовж доби Сили оборони знищили 1540 російських окупантів, 9 ворожих танків, 37 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем та 53 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це інформує Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.04.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 916 770 (+1540) осіб,
- танків ‒ 10505 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21856 (+37) од,
- артилерійських систем – 25552 (+15) од,
- РСЗВ – 1347 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1123 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31462 (+46),
- крилаті ракети ‒ 3123 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 42646 (+53) од,
- спеціальна техніка ‒ 3787 (+0).
Дані уточнюються.