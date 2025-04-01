За добу армія ворога втратила понад 1500 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.04.25 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони знищили 1540 російських окупантів, 9 ворожих танків, 37 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем та 53 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Від початку вторгнення РФ Сили оборони ліквідували близько 916 770 окупантів.

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