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За добу армія ворога втратила понад 1500 солдатів

Від початку вторгнення РФ Сили оборони ліквідували близько 916 770 окупантів.

За добу армія ворога втратила понад 1500 солдатів
Втрати окупантів на Покровському напрямку, фото ілюстративне
Фото: x.com/solonko

Упродовж доби Сили оборони знищили 1540 російських окупантів, 9 ворожих танків, 37 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем та 53 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це інформує Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 916 770 (+1540) осіб,
  • танків ‒ 10505 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21856 (+37) од,
  • артилерійських систем – 25552 (+15) од,
  • РСЗВ – 1347 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1123 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31462 (+46),
  • крилаті ракети ‒ 3123 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 42646 (+53) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3787 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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