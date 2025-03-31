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Зеленський: ми будемо працювати й надалі для того, щоб відповідальність Росії за війну була відчутною

Не може бути такого, щоб Путіна та інших російських злочинців виводили з-під відповідальності. 

Зеленський: ми будемо працювати й надалі для того, щоб відповідальність Росії за війну була відчутною
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову з премʼєр-міністром Великобританії Кіром Стармером

“Скоординували наші кроки – спільні кроки, нашу спільну дипломатію та роботу команд заради наближення миру й гарантування безпеки. Ми готуємо зустріч наших військових представників для підготовки контингентів. Цінуємо позицію Британії щодо тиску на Росію – тиск потрібен достатньо сильний, щоб не давати росіянам розширювати цю війну”, - сказав президент України. 

Володимир Зеленський наголосив, що зараз у Москві відверто знущаються з намагань партнерів просувати мирний порядок денний, завдають нових ударів дронами, постійно здійснюють жорстокі обстріли. 

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Президент України розповів, що спікер Палати громад Ліндсі Гойл відвідав саміт в Бучі у річницю звільнення Київщини від російських окупантів. 

“Обов’язково за все це російські злочинці повинні відповідати, і сьогодні учасники саміту були абсолютно чіткими в цьому – Європа не забуде моральних висновків із цієї війни. Не може бути такого, щоб Путіна та інших російських злочинців, саму таку російську державу виводили з-під відповідальності. Нормалізувати те, що вони робили в Бучі, в Маріуполі, в інших наших містах і селах просто неможливо. Ми будемо працювати й надалі для того, щоб відповідальність Росії за війну була – і була відчутною”, - наголосив голова держави. 

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