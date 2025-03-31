Зеленський: ми будемо працювати й надалі для того, щоб відповідальність Росії за війну була відчутною

Не може бути такого, щоб Путіна та інших російських злочинців виводили з-під відповідальності.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову з премʼєр-міністром Великобританії Кіром Стармером.

“Скоординували наші кроки – спільні кроки, нашу спільну дипломатію та роботу команд заради наближення миру й гарантування безпеки. Ми готуємо зустріч наших військових представників для підготовки контингентів. Цінуємо позицію Британії щодо тиску на Росію – тиск потрібен достатньо сильний, щоб не давати росіянам розширювати цю війну”, - сказав президент України.

Володимир Зеленський наголосив, що зараз у Москві відверто знущаються з намагань партнерів просувати мирний порядок денний, завдають нових ударів дронами, постійно здійснюють жорстокі обстріли.

Президент України розповів, що спікер Палати громад Ліндсі Гойл відвідав саміт в Бучі у річницю звільнення Київщини від російських окупантів.

“Обов’язково за все це російські злочинці повинні відповідати, і сьогодні учасники саміту були абсолютно чіткими в цьому – Європа не забуде моральних висновків із цієї війни. Не може бути такого, щоб Путіна та інших російських злочинців, саму таку російську державу виводили з-під відповідальності. Нормалізувати те, що вони робили в Бучі, в Маріуполі, в інших наших містах і селах просто неможливо. Ми будемо працювати й надалі для того, щоб відповідальність Росії за війну була – і була відчутною”, - наголосив голова держави.