Російські Курськ і Таганрог атакували БПЛА: оголосили евакуацію

У ніч на 2 квітня російські міста Курськ і Таганрог зазнали масштабної атаки ударними безпілотниками. В обох випадках місцевій владі довелося оголошувати евакуацію.

Над Курськом пролунало близько 15 вибухів. Уламки БПЛА, за повідомленням виконувача обов'язків губернатора, впали на дах житлового будинку. На час роботи спецслужб відселили 60 мешканців.

У Таганрозі влада була змушена запровадити режим надзвичайної ситуації. Збитий дрон завдав пошкоджень стінам багатоповерхівки. 85 мешканців тимчасово евакуювали. Губернатор переконує, що від комунікацій будинок не відключали, а головні конструкції не постраждали. Травмовані щонайменше двоє жителів.