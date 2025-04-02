​Оборонці ліквідували понад 1400 окупантів за добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.04.25 орієнтовно склали:

Про це йдеться у звіті Генштабу.

Упродовж доби оборонці ліквідували 1410 окупантів, 10 танків, 24 бойовіброньовані машини, 24 артилерійські системи та 41 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.

Від початку вторгнення російська армія втратила близько 918 180 солдатів.

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