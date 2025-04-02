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​Оборонці ліквідували понад 1400 окупантів за добу

Від початку вторгнення російська армія втратила близько 918 180 солдатів.

​Оборонці ліквідували понад 1400 окупантів за добу
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби оборонці ліквідували 1410 окупантів, 10 танків, 24 бойовіброньовані машини, 24 артилерійські системи та 41 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це йдеться у звіті Генштабу. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 918 180 (+1410) осіб,
  • танків ‒ 10515 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21880 (+24) од,
  • артилерійських систем – 25576 (+24) од,
  • РСЗВ – 1347 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1123 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31505 (+43),
  • крилаті ракети ‒ 3123 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 42687 (+41) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3787 (+0).

Фото: Генштаб
Дані уточнюються.

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