​Оборонці ліквідували понад 1400 окупантів за добу

Упродовж доби оборонці ліквідували 1410 окупантів, 10 танків, 24 бойовіброньовані машини, 24 артилерійські системи та 41 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це йдеться у звіті Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.04.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 918 180 (+1410) осіб,
- танків ‒ 10515 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21880 (+24) од,
- артилерійських систем – 25576 (+24) од,
- РСЗВ – 1347 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1123 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31505 (+43),
- крилаті ракети ‒ 3123 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 42687 (+41) од,
- спеціальна техніка ‒ 3787 (+0).