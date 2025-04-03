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Радник Трампа заявив, що жодна зі сторін у війні не отримає те, що хоче

США націлені на всеосяжне 30-денне припинення вогню.

Радник Трампа заявив, що жодна зі сторін у війні не отримає те, що хоче
Кіт Келлог
Фото: EPA/UPG

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань Росії та України Кіт Келлог заявив американському телебаченню, що мирна угода, яка покладе край війні, "не дасть обом сторонам всього того, що вони хочуть".

Як пише "Суспільне", генерал переконаний у здатності Вашингтона домогтися повного всеосяжного припинення вогню на землі, в повітрі та на морі на термін 30 днів. Після цього, на думку Келлога, "відновити війну знову буде дуже важко".

Для досягнення угоди команда Трампа намагається "виконати технічне завдання - звести разом перелік умов, чого хочуть українці та чого хочуть росіяни". Проте задовольнити максимальні вимоги сторін неможливо, "вони мають прийти до компромісу, піти на маргіналізацію".

Келлог висловив переконання, що лише Дональд Трамп є "тим, хто може укласти цю угоду, він вже показав, що це реально". 

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