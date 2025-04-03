Адміністрація Трампа оголосила мита для більшості країн: 20% для ЄС, 10% для України

Президент США Дональд Трамп на спеціальному заході у дворі Білого дому оголосив про запровадження "тарифів у відповідь" для держав світу – подія, яку сам республіканець назвав "Днем звільнення Америки".

Як пише BBC, Вашингтон встановив мінімальне мито на імпорт товарів на рівні 10% – таким тариф буде для країн, які застосовують щодо американських товарів стягнення не більше 20% від вартості. До цієї категорії потрапили Велика Британія та Україна.

Натомість для усіх інших тарифна ставка складає половину тієї, яка діє проти США: Китай, який, за даними Білого дому, бере 67% від вартості, платитиме 34% у відповідь, а Євросоюз матиме ставку у розмірі 20%. 24% доведеться викласти за імпорт товарів з Японії, 25% з Південної Кореї, 26% з Індії.

Цікаво, що в оприлюдненій адміністрацією порівняльній таблиці тарифів узагалі відсутня згадка про Росію, торгівля з якою, однак, обмежена санкціями. Речниця Білого дому Каролін Левітт у коментарі Axios сказала, що Росія не була включена до митних списків через те, що санкції США вже "перешкоджають будь-якій значущій торгівлі". Але журналісти зазначили, що "США все ще більше торгують з Росією, ніж з такими країнами, як Маврикій чи Бруней, які потрапили до тарифного списку Трампа".

"Навіть віддалені острівні території, такі як Токелау (населення 1500 осіб) у південній частині Тихого океану та Шпіцберген (населення 2500 осіб) за Полярним колом – території Нової Зеландії та Норвегії відповідно – були включені до списку тарифів. Однак Лівітт зазначив, що Куба, Білорусь і Північна Корея також не були включені, оскільки існуючі тарифи та санкції щодо них і так високі", – додали в Axios.

Трамп стверджує, що кожна держава має шлях до зменшення митних санкцій проти себе – потрібно звести до нуля тариф проти США або ж виробляти свій товар на американській території.