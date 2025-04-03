Російські Курськ і Таганрог атакували БПЛА: оголосили евакуацію
Російські Курськ і Таганрог атакували БПЛА: оголосили евакуацію
Ксенія Оринчак: «Угода зі США не про адміністрацію Трампа. Промисловий видобуток мінералів може бути від 10 до 20 років»
Ксенія Оринчак: «Угода зі США не про адміністрацію Трампа. Промисловий видобуток мінералів може бути від 10 до 20 років»
У Литві знайшли тіло четвертого зниклого солдата-американця
У Литві знайшли тіло четвертого зниклого солдата-американця
Важкий, та швидкий, захищений, але вразливий: командир танку розповідає про роботу на нулі без GPS та танкові двобої
Важкий, та швидкий, захищений, але вразливий: командир танку розповідає про роботу на нулі без GPS та танкові двобої
Про «духівника» Трампа
Про «духівника» Трампа
Оринчак: вартість мінеральних ресурсів України може сягати 15 трлн доларів
Оринчак: вартість мінеральних ресурсів України може сягати 15 трлн доларів
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Рокер, який пив віскі, перетворився на найнебезпечнішого лідера ісламістів у Західній Африці
Рокер, який пив віскі, перетворився на найнебезпечнішого лідера ісламістів у Західній Африці
Оксана Забужко: «Чому ми нічого не навчилися з історії»
Оксана Забужко: «Чому ми нічого не навчилися з історії»
ГоловнаСвіт

Адміністрація Трампа оголосила мита для більшості країн: 20% для ЄС, 10% для України

Республіканець стверджує, що це "День звільнення для Америки".

Адміністрація Трампа оголосила мита для більшості країн: 20% для ЄС, 10% для України
Журналісти в Білому домі фотографують стенди з розписаними тарифами
Фото: BBC

Президент США Дональд Трамп на спеціальному заході у дворі Білого дому оголосив про запровадження "тарифів у відповідь" для держав світу – подія, яку сам республіканець назвав "Днем звільнення Америки".

Як пише BBC, Вашингтон встановив мінімальне мито на імпорт товарів на рівні 10% – таким тариф буде для країн, які застосовують щодо американських товарів стягнення не більше 20% від вартості. До цієї категорії потрапили Велика Британія та Україна. 

Натомість для усіх інших тарифна ставка складає половину тієї, яка діє проти США: Китай, який, за даними Білого дому, бере 67% від вартості, платитиме 34% у відповідь, а Євросоюз матиме ставку у розмірі 20%. 24% доведеться викласти за імпорт товарів з Японії, 25% з Південної Кореї, 26% з Індії.

Цікаво, що в оприлюдненій адміністрацією порівняльній таблиці тарифів узагалі відсутня згадка про Росію, торгівля з якою, однак, обмежена санкціями. Речниця Білого дому Каролін Левітт у коментарі Axios сказала, що Росія не була включена до митних списків через те, що санкції США вже "перешкоджають будь-якій значущій торгівлі". Але журналісти зазначили, що "США все ще більше торгують з Росією, ніж з такими країнами, як Маврикій чи Бруней, які потрапили до тарифного списку Трампа".

"Навіть віддалені острівні території, такі як Токелау (населення 1500 осіб) у південній частині Тихого океану та Шпіцберген (населення 2500 осіб) за Полярним колом – території Нової Зеландії та Норвегії відповідно – були включені до списку тарифів. Однак Лівітт зазначив, що Куба, Білорусь і Північна Корея також не були включені, оскільки існуючі тарифи та санкції щодо них і так високі", – додали в Axios.

Трамп стверджує, що кожна держава має шлях до зменшення митних санкцій проти себе – потрібно звести до нуля тариф проти США або ж виробляти свій товар на американській території.

  • Республіканець також офіційно підтвердив запровадження мита у 25% на імпорт автомобілів.
  • Тарифна політика стала однією з основних для Дональда Трампа після повернення до Білого дому. Спершу він погрожував митами лише Канаді, Китаю і Мексиці, яких вважав винними в тому, що до США потрапляє дуже небезпечний наркотик фентаніл. Однак потім тарифні апетити американського президента зросли. 
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies