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Держспецзв’язку попередило про спроби Росії масштабувати кібератаки проти України

У 2024-му  CERT-UA зафіксувала 4 315 кіберінцидентів — це на 70% більше, ніж у 2023 році.

Держспецзв’язку попередило про спроби Росії масштабувати кібератаки проти України
російські хакери
Фото: Карикатура Євгенії Олійник/ Радіо Свобода

Російські хакерські угруповання вдосконалюють тактику і готуються до масштабування кібероперацій проти України. 

Про це заявив директор Департаменту кіберзахисту Держспецзв’язку Ігор Мальченюк, виступаючи на Secure International Summit у Бидгощі (Польща), ідеться на сайті відомства.

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За словами Мальченюка, у нинішніх умовах кожен власник інформаційної інфраструктури має забезпечити максимальну готовність до можливих кібератак. Торік CERT-UA (урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події) зафіксувала 4 315 кіберінцидентів — це на 70% більше, ніж у 2023 році.

Водночас, як зазначив Мальченюк, фахівці фіксують зменшення частки критичних та складних кіберінцидентів. У 2022 році таких було 48%, у 2023 році — 14%, а у 2024-му — лише 1%. Досягти цього, за його словами, вдалося завдяки співпраці з міжнародними партнерами та представниками приватного сектору кібербезпеки.

«Ми очікуємо, що кількість інцидентів зростатиме, а не зменшуватиметься. Ми очікуємо збільшення і розширення масштабів кібероперацій. Ми очікуємо, що Росія буде масштабувати свій досвід і просуватися далі у своїх кіберопераціях. Противник буде постійно намагатися проникнути і затриматися в максимальній кількості систем, встановити якісь імплантати і залишитися там», — наголосив директор Департаменту кіберзахисту Держспецзв’язку.

За словами Мальченюка, російські атаки найчастіше спрямовані на центральні та місцеві органи влади, сектор безпеки й оборони, енергетику, комунальні послуги, телекомунікації, ІТ, транспорт і логістику.

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