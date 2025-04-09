Росіяни атакували Широку Балку на Херсонщині, є жертви

Російські війська уранці 9 квітня атакували з артилерії Широку Балку у Херсонській області. Унаслідок атаки одна людина загинула, двоє зазнали поранень.

Про це інформує Херсонська ОВА.

Близько 08:30 росіяни атакували Широку Балку. Ворожий снаряд влучив у житловий будинок, унаслідок удару загинув чоловік 1943 року народження. Попередньо, ще двоє людей дістали поранення.

"Через російський артилерійський обстріл Широкої Балки жінка 1948 та чоловік 1974 років народження дістали вибухові травми і контузії. Наразі лікарі надають потерпілим необхідну меддопомогу", — ідеться у повідомленні.