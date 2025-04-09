Головне за ніч та ранок середи, 9 квітня: понад 160 боєзіткнень, удар по Краматорську, ексклюзивне інтерв'ю головкома Сирського

Новий російський наступ на Харківську та Сумську області фактично уже розпочався. Упродовж попереднього тижня ворог майже удвічі збільшив кількість наступальної активності на всіх основних напрямках, розповів у інтерв'ю lb.ua головнокомандувач Олександр Сирський.

Стосовно підготовки військовий навчань Росії у Білорусі Сирський нагадав, що саме з цього починалася російська повномасштабна агресія. Військові навчання дають змогу замаскувати створення угруповань.

"Тобто видимість навчань — це найбільш прийнятний спосіб перебазувати, перекинути війська, сконцентрувати на якомусь напрямку і створити угруповання військ. Власне, так розпочиналося і 2022 року", – нагадав головком.

Докладніше – в новині та в інтерв'ю, яке містить чимало резонансних заяв.

Головком в інтерв'ю lb.ua також розповів, що від початку повномасштабної війни Росія вп'ятеро збільшила своє угруповання. Щомісяця вона збільшує армію на 8000-9 000 осіб. За рік це – 120-130 тисяч.

Станом на 1 січня російське угруповання, що брало участь у бойових діях в Україні, становило 603 000 осіб. А станом на початок квітня їх було вже 623 000. "Уявіть, якщо тільки за підписання контракту їм платять 20-40 тисяч доларів, я вже не беру всі інші виплати грошового забезпечення, а солдат у них отримує від 2,5 тисяч доларів. Тобто вони людей закидають грошима, і це головний стимул. Ми собі дозволити цього не можемо", – сказав він.

Мобілізаційний ресурс ворога підготовлених осіб, тобто тих, хто проходив військову службу і підготовку, становить близько 5 млн осіб. Загальний же мобілізаційний ресурс – 20 млн.

"І що ми можемо в цих умовах зробити? Звичайно, мобілізація і переведення", – вважає головком.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 161 бойове зіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Калинове, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка, Котлярівка, Богданівка та Андріївка.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 25 атак російських загарбників.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу та техніки російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1300 окупантів. Від початку вторгнення армія ворога втратила близько 927 580 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

РФ запустила вночі 55 дронів, оборонці збили 32 з них.

Ще вісім ворожих безпілотників – локаційно втрачені.

У ніч на 9 квітня російська армія атакувала Краматорськ Донецької області. У результаті постраждали троє людей, зокрема і дитина, повідомили начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко та Офіс генпрокурора.

За даними генпрокуратури, війська РФ поцілили дроном по багатоквартирному будинку. Внаслідок влучання зайнялась пожежа. Опіки рук, ніг та обличчя отримали 55-річна містянка та 11-річна дівчинка. Також перелом ноги дістала 34-річна жінка.

У Китаї відреагували на повідомлення про взятих у полон громадян Китаю, які воювали в Україні, передає Sky News.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що наразі "перевіряє ситуацію" з Україною і що країна завжди просила своїх громадян триматися подалі від зон збройних конфліктів і не брати у них участь. Заяву Володимира Зеленського про те, що громадян Китаю серед російських військових "набагато більше", у міністерстві назвали "безпідставною", заявивши, що українська сторона повинна "правильно оцінити зусилля та конструктивну роль Китаю в політичному врегулюванні" конфлікту.

До США вже звернулись 70 країн, які хочуть перегляду митної політики Дональда Трампа, повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Вона запевнила, що Дональд Трамп буде укладати угоди, "якщо вони будуть вигідні американським робітникам". "Ці країни дуже поважають президента. Америка не так потребує інших країн, як інші країни потребують нас. У нас один з найбільших ринків, і тому ми їм потрібні", — зауважила речниця Білого дому.

Вона також наголосила, що негативне сальдо імпорту з іншими країнами є "помилкою", і з цією "помилкою американської економічної капітуляції покінчено".

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