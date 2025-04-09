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Вночі та зранку росіяни здійснили 62 обстріли Сумщини

Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська та Шалигинська громади.

Вночі та зранку росіяни здійснили 62 обстріли Сумщини
Фото: unn.ua

Вночі та зранку росіяни здійснили 62 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 93 вибухи. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Краснопільська громада: здійснено авіаційні удари з використанням КАБ (41 вибух), обстріл касетним боєприпасом (1 вибух), мінометні обстріли (8 вибухів).

Шалигинська громада: зафіксовано удар FPV-дронами (2 вибухи), скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух), артилерійські обстріли (21 вибух).

Великописарівська громада: ворог вдарив FPV-дронами (4 вибухи).

Миропільська громада: завдано авіаційного удару з використанням КАБ (2 вибухи).

Миколаївська сільська громада: здійснено удар БпЛА типу «Герань-2» (1 вибух). Внаслідок влучання пошкоджено приватний будинок, господарську споруду, гараж та 2 цивільних автомобілі. 

Хотінська громада: росіяни били з артилерії (5 вибухів).

Юнаківська громада: зафіксовано авіаційний удар з використанням КАБ (4 вибухи), артилерійський обстріл (3 вибухи).

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