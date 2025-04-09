Вночі та зранку росіяни здійснили 62 обстріли Сумщини

Вночі та зранку росіяни здійснили 62 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 93 вибухи. Про це повідомляє Сумська ОВА.
Краснопільська громада: здійснено авіаційні удари з використанням КАБ (41 вибух), обстріл касетним боєприпасом (1 вибух), мінометні обстріли (8 вибухів).
Шалигинська громада: зафіксовано удар FPV-дронами (2 вибухи), скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух), артилерійські обстріли (21 вибух).
Великописарівська громада: ворог вдарив FPV-дронами (4 вибухи).
Миропільська громада: завдано авіаційного удару з використанням КАБ (2 вибухи).
Миколаївська сільська громада: здійснено удар БпЛА типу «Герань-2» (1 вибух). Внаслідок влучання пошкоджено приватний будинок, господарську споруду, гараж та 2 цивільних автомобілі.
Хотінська громада: росіяни били з артилерії (5 вибухів).
Юнаківська громада: зафіксовано авіаційний удар з використанням КАБ (4 вибухи), артилерійський обстріл (3 вибухи).