На Харківщині через росіян постраждали семеро та загинула одна людина

У Харківській області через російську агресію постраждали семеро людей. Загинув один чоловік.

Про це розповів начальник ОВА Олег Синєгубов.

Уночі росіяни атакували Харків. У Основ’янському районі міста унаслідок обстрілу БпЛА типу "Шахед" горіли два приміщення на площі 120 і 50м.кв. Пошкоджено 4 автомобілі. Постраждало 2 особи. Горіли дрова на площі 20 м.кв.Перед цим у цьому ж районі унаслідок обстрілу БпЛА типу "Шахед" горіло сміття. Пошкоджено 3 будівлі, 3 вантажні автівки, 2 легкові автомобілі, вибиті вікна та двері, пошкоджено виробниче обладнання у 3-х будівлях. Постраждала 1 особа.

Також там горіли приміщення на площі 80 м.кв. Зруйнована будівля СТО та 3 автомобіля, пошкоджено 5 автомобілів. Горіла вторсировина на площі 600 м.кв.

У Індустріальному районі міста унаслідок обстрілу БПЛА типу "Шахед" горіли 2 складські будівлі на площі 210 м.кв.

У Київському районі Харкова відбулося влучання в землю БпЛА типу "Шахед". Пошкоджено 5 приватних будинків. Також там горіла покинута будівля. Постраждала 1 особа.

У Куп'янському районі, в с. Просянка унаслідок обстрілу РСЗВ горіла покинута споруда. А в с. Золочів унаслідок обстрілу пошкоджено будинок. На відкритій місцевостібіля с. Циркуни у полі впав БПЛА "Шахед".

По Золочівській ТГ авіація РФ завдала ударів 6 КАБ. Зокрема під ворожими атаками були околиці с. Баранівка, с. Гресі, с. Одноробівка, с. Лютівка. Постраждала 72-річна жінка. Зруйновано будинок з господарчими спорудами та частково пошкоджено 7 приватних будинків. Також одна аваіабомба не здетонувала у в с. Петрівка.

Поблизу м. Вовчанськ унаслідок ворожого обстрілу з FPV-дрону загинув 64-річний чоловік.

А в с. Білий Колодязь Чугуївського району унаслідок скиду з FPV-дрону під час видачі гуманітарної допомоги постраждали 2 особи.

У с. Борова унаслідок обстрілу (попередньо РСЗВ) сталось загоряння господарчої споруди у приватному домоволодінні. Зруйновано житловий будинок та господарчу споруду та пошкоджено 2 приватні будинки. Раніше у цьому селівід обстрілу загорілася господарча споруда.

На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районі Вовчанська.На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Степова Новоселівка та Загризове.