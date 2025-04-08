Чорні дні для російської дальньої бомбардувальної авіації тривають
Чорні дні для російської дальньої бомбардувальної авіації тривають
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Терор заради терору
Терор заради терору
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Зеленський підписав законопроєкт, який дозволяє залишати незаконно відчужені землі
Зеленський підписав законопроєкт, який дозволяє залишати незаконно відчужені землі
ЗМІ: Допінг-проба "Б" Михайла Мудрика була позитивною
ЗМІ: Допінг-проба "Б" Михайла Мудрика була позитивною
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
У Польщі вважають, що Трамп зробить "історичну помилку", якщо визнає територіальні претензії Росії
У Польщі вважають, що Трамп зробить "історичну помилку", якщо визнає територіальні претензії Росії
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували КАБами Харківщину

Постраждала жителька Золочівської громади.

Росіяни атакували КАБами Харківщину
руйнування у Золочівській громаді Харківщини 8 квітня 2025 року
Фото: Telegram/Олег Синєгубов

8 квітня російська авіація завдала пʼять ударів керованими авіабомбами по території Золочівської громади.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у результаті влучання авіабомби у селі Лютівці знищено приватний будинок та сарай, пошкоджено 7 приватних будинків, господарчі споруди та енергомережі. 

«Внаслідок обстрілу постраждала 72-річна жінка. Лікарі діагностували в неї гостру реакцію на стрес», - додав Синеєгубов.

Крім того, ще чотири удари окупанти завдали по околицях сіл Баранівка, Гресі, Одноробівка та Лютівка. Одна керована авіаційна бомба без детонації впала у селі Петрівка.

  • Того ж дня ворожий дрон вбив цивільного в Чугуївському районі Харківщини. Чоловік приїхав у Вовчанськ, аби забрати з міста свого знайомого з інвалідністю.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies