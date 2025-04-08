Росіяни атакували КАБами Харківщину

руйнування у Золочівській громаді Харківщини 8 квітня 2025 року

8 квітня російська авіація завдала пʼять ударів керованими авіабомбами по території Золочівської громади.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у результаті влучання авіабомби у селі Лютівці знищено приватний будинок та сарай, пошкоджено 7 приватних будинків, господарчі споруди та енергомережі.

«Внаслідок обстрілу постраждала 72-річна жінка. Лікарі діагностували в неї гостру реакцію на стрес», - додав Синеєгубов.

Крім того, ще чотири удари окупанти завдали по околицях сіл Баранівка, Гресі, Одноробівка та Лютівка. Одна керована авіаційна бомба без детонації впала у селі Петрівка.