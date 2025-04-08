Росіяни атакували у Херсоні цивільний автомобіль

Сьогодні, 8 квітня, російська окупаційна армія вкотре атакувала цивільне населення у Херсоні.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“У Дніпровському районі Херсона окупанти атакували з БпЛА цивільний автомобіль”, - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки загарбників постраждав 76-річний херсонець, який дістав вибухову травму, поранення живота, плеча та стегна.

Потерпілого від російської атаки чоловіка доправили до лікарні, де медики надають йому всю необхідну допомогу.