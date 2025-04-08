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На війні загинула художниця і військова Маргарита Половінко

Спершу мисткиня допомагала евакуйовувати поранених із передової.

На війні загинула художниця і військова Маргарита Половінко
Маргарита Половінко
Фото: Facebook/Margarita Polovinko

На фронті загинула українська художниця, доброволиця та військова Маргарита Половінко. 

Про її загибель повідомили у соцмережах колеги-художники Інга Леві та Нікіта Кадан, передає «Суспільне».

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Половінко народилася 24 березня 1994 року у Кривому Розі. Освіту здобула у Дніпропетровському театрально-художньому коледжі та Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури, де спеціалізувалась у станковому живописі.

Торік мисткиня активно займалася волонтерською діяльністю, зокрема, евакуацією поранених захисників на передовій. Згодом приєдналася до Другого механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади.

Половінко поховають 11 квітня у Кривому Розі на Алеї Слави центрального кладовища.

  • У 2023-му на Луганщині загинув художник та скульптор із Харкова Антон Дербілов, який воював у складі Нацгвардії. 
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