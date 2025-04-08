На війні загинула художниця і військова Маргарита Половінко

На фронті загинула українська художниця, доброволиця та військова Маргарита Половінко.

Про її загибель повідомили у соцмережах колеги-художники Інга Леві та Нікіта Кадан, передає «Суспільне».

Половінко народилася 24 березня 1994 року у Кривому Розі. Освіту здобула у Дніпропетровському театрально-художньому коледжі та Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури, де спеціалізувалась у станковому живописі.

Торік мисткиня активно займалася волонтерською діяльністю, зокрема, евакуацією поранених захисників на передовій. Згодом приєдналася до Другого механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади.

Половінко поховають 11 квітня у Кривому Розі на Алеї Слави центрального кладовища.