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На фронті загинув художник та скульптор із Харкова Антон Дербілов

Він проходив службу в Нацгвардії з лютого 2022 року.

На фронті загинув художник та скульптор із Харкова Антон Дербілов
Антон Дербілов

На Луганщині загинув художник та скульптор із Харкова Антон Дербілов, який воював у складі Нацгвардії. 

Про це повідомила 5-та Слобожанська бригада НГУ.

"У боях за звільнення селища Кремінна Луганської області загинув український художник, скульптор та музикант Антон Дербілов. 6 квітня внаслідок мінометного обстрілу Антон отримав поранення, несумісні з життям, та загинув на полі бою зі зброєю у руках. Жив та загинув як Герой", – йдеться у повідомленні.

Дербілов проходив службу в Нацгвардії з лютого 2022 року. Він був ветераном Слобожанського контрнаступу.

За життя нагороджений медалями "За хоробрість у бою", "Незламним героям російсько-української війни" та за "Доблесну службу".

Антону було 43 роки. Без батька залишилося три доньки.

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