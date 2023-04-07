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Повідомлено про підозру колишньому кінологу Херсонського СІЗО, який утримував українців під вартою

Після звільнення Херсону зрадник втік разом із окупантами.

Повідомлено про підозру колишньому кінологу Херсонського СІЗО, який утримував українців під вартою
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслдувань повідомили про підозру колишньому кінологу Херсонського СІЗО, який утримував в камерах викрадених окупантами патріотів.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Після окупації області росіянами  та захоплення СІЗО, молодший інспектор-кінолог відділу охорони отримав від спецслужб РФ пропозицію вступити до лав фейкового правоохоронного органу "Управление службы исполнения наказаний по Херсонской области".

Колишній правоохоронець зрадив присягу та добровільно обійняв посаду молодшого інспектора чергової частини. Він виконував усі вказівки загарбників, сприяв роботі установи, за що отримував зарплатню у рублях. Чоловік активно агітував до співпраці з ворогом: обдзвонював колишніх колег, закликав йти на службу до незаконно створеної установи.

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Відомо, що він утримував в ізоляторі херсонців, яких окупанти викрадали та кидав до камер за непокору, здійснював моральний тиск на ув’язнених, погрожував їм.

Після звільнення Херсону зрадник втік разом із окупантами.

Наразі йому повідомлено про підозру у колабораційній діяльності та державній зраді (ч. 7 ст. 111-1, ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення.

Нагадаємо, за інформацією Офісу генерального прокурора, в Україні відкрито близько 5 тисяч кримінальних проваджень за фактом колабораціонізму. При цьому проживання людини на тимчасово окупованій території не означає, що така людина є колаборантом.

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