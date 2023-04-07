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Священник-блогер РПЦ отримав підозру за заклики убивати мирних українців, - СБУ

Московський клірик пропонував рашистам наносити релігійні написи на російські снаряди, які РФ використовує для ракетних обстрілів України.

Священник-блогер РПЦ отримав підозру за заклики убивати мирних українців, - СБУ
Підозрюваний протоієрей Російської православної церкви Андрій Ткачов
Фото: СБУ

Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру російському священнику-блогеру, який через свої канали у телеграмі та ютубі закликає убивати мирних жителів України.

Про це йдеться на сайті СБУ.

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Підозрюваний - протоієрей Російської православної церкви Андрій Ткачов. Це випускник факультету спецпропаганди військового інституту міністерства оборони СРСР у Москві.

"У 2013 році його призначили керівником місіонерського відділу Київської єпархії УПЦ (МП) та ведучим на телеканалі «Київська Русь». Саме тоді він розпочав активно поширювати через медіа прокремлівські наративи, де ставив «під сумнів» існування української державності", - розповіли у спецслужбі.

Згодом підозрюваний переїхав до Москви, а на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні публічно підтримав російських окупантів.

Представник РПЦ пропонував рашистам наносити релігійні написи на російські снаряди, які РФ використовує для ракетних ударів по українських містах. Також Ткачов є частим "гостем" в етерах центральних каналів Росії, де активно виправдовує воєнні злочини Кремля.

СБу ініціювала експертизу, яка повністю підтвердила факти злочинної діяльності Ткачова.

Йому інкримінують порушення за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 436 (пропаганда війни);
  • ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі підозрюваний перебуває на території Росії. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, Патріарх Варфоломій назвав РПЦ відповідальною за воєнні злочини.

Тим часом Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини керівника Черкаської єпархії УПЦ МП, який заперечував збройну агресію РФ проти України та виправдовував дії загарбників.

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