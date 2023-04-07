На Харківщині виявили 23 катівні, - прокурор області

Тут росіяни знущалися над понад сотнею іноземних та українських громадян.

На Харківщині виявили 23 катівні, де росіяни піддавали тортурам понад 100 іноземних та українських громадян.

Про це повідомив очільник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков в інтерв'ю Armyinform.

"Мобільними слідчо-прокурорськими групами із залученням криміналістичних лабораторій повністю оглянуто 22 місця злочину. Нині правоохоронці не вивчили лише катівню в населеному пункті Гоптівка, що розташоване за кількасот метрів від лінії українсько-російського кордону. Перебування там становить небезпеку для наших співробітників через постійні ворожі обстріли з території РФ", - розповів Фільчаков.

За його словами, найбільше місце катування було в місті Вовчанськ на території колишнього агрегатного заводу.

"Там тортурам піддавали не тільки українців, а й громадян іноземних держав. Більше як 6 місяців росіяни утримували на території підприємства в жахливих умовах, застосовуючи моральний та фізичний вплив, сімох громадян Шрі-Ланки та знущалися з них. П’ять з них — це студенти Куп’янського медичного коледжу, решта — їхні родичі", - повідомив прокурор Харківщини.

За словами очільника прокуратури Харківщини, громадяни Шрі-Ланки після окупації Куп’янська намагалися покинути місто. "Під час руху в бік Харкова їх зупинили на одному з російських блокпостів та затримали. Причину рашисти не повідомили. В катівні Вовчанська ці іноземні громадяни перебували з березня по вересень, до моменту, поки місто не було звільнено нашими Силами оборони та безпеки. Ми припускаємо, що росіяни намагалися «інкримінувати» цим громадянам участь в іноземних батальйонах", - додав Фільчаков.

Нагадаємо, у російських катівнях на Харківщині були випадки виривання нігтів і спилювання зубів. Загарбники утримували там навіть неповнолітніх.

А на Херсонщині рашисти облаштували катівню в будівлі поліції. Для цього використали приміщення колишнього Горностаївського райвідділу УМВС.