На Харківщині виявили 23 катівні, - прокурор області

На Харківщині виявили 23 катівні, де росіяни піддавали тортурам понад 100 іноземних та українських громадян.
Про це повідомив очільник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков в інтерв'ю Armyinform.
"Мобільними слідчо-прокурорськими групами із залученням криміналістичних лабораторій повністю оглянуто 22 місця злочину. Нині правоохоронці не вивчили лише катівню в населеному пункті Гоптівка, що розташоване за кількасот метрів від лінії українсько-російського кордону. Перебування там становить небезпеку для наших співробітників через постійні ворожі обстріли з території РФ", - розповів Фільчаков.
За його словами, найбільше місце катування було в місті Вовчанськ на території колишнього агрегатного заводу.
"Там тортурам піддавали не тільки українців, а й громадян іноземних держав. Більше як 6 місяців росіяни утримували на території підприємства в жахливих умовах, застосовуючи моральний та фізичний вплив, сімох громадян Шрі-Ланки та знущалися з них. П’ять з них — це студенти Куп’янського медичного коледжу, решта — їхні родичі", - повідомив прокурор Харківщини.
За словами очільника прокуратури Харківщини, громадяни Шрі-Ланки після окупації Куп’янська намагалися покинути місто. "Під час руху в бік Харкова їх зупинили на одному з російських блокпостів та затримали. Причину рашисти не повідомили. В катівні Вовчанська ці іноземні громадяни перебували з березня по вересень, до моменту, поки місто не було звільнено нашими Силами оборони та безпеки. Ми припускаємо, що росіяни намагалися «інкримінувати» цим громадянам участь в іноземних батальйонах", - додав Фільчаков.
Нагадаємо, у російських катівнях на Харківщині були випадки виривання нігтів і спилювання зубів. Загарбники утримували там навіть неповнолітніх.
А на Херсонщині рашисти облаштували катівню в будівлі поліції. Для цього використали приміщення колишнього Горностаївського райвідділу УМВС.