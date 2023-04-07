Сьогодні полярники та полярниці 27-ї УАЕ, що рік відпрацювали в Антарктиці, вирушили додому.

На станції "Академік Вернадський" завершилася перезмінка річних експедицій. Це вже друга ротація українських зимівників за час повномасштабного вторгнення.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти та науки.

"Сьогодні, 7 квітня 2023 року, полярники та полярниці 27-ї УАЕ, що рік відпрацювали в Антарктиці, вирушили додому. Разом з ними повертаються учасники сезонного загону, які виконували технічні та наукові завдання впродовж кількох місяців", - йдеться в повідомленні.

Натомість роботу на "Вернадському" почала 28-ма УАЕ. Найближчий рік ця команда проводитиме геофізичні, метеорологічні та біологічні дослідження, а також забезпечуватиме життєдіяльність станції.

Фото: Міносвіти

"Попри велику війну та всі спроби ворога нас знищити, ми рухаємося далі й міцно тримаємо антарктичний "фронт". За ці 408 днів ні на хвилину не було зупинено жодне з наших основних вимірювань та досліджень, більшість з яких триває десятиліттями і є дуже цінними для глобальної науки. Цього сезону також вдалося започаткувати кілька нових досліджень у міжнародних колабораціях та завершити нагальні роботи з модернізації станції. Зараз ми провели планову ротацію річних експедицій і продовжуємо виконувати антарктичну місію", – зазначив директор НАНЦ Євген Дикий.

Другий рік поспіль перезмінку українських антарктичних експедицій забезпечує науково-дослідний криголам "Ноосфера".

Фото: Міносвіти

Нагадаємо, 12 березня президент Володимир Зеленський провів зустріч у режимі відеозв’язку з учасниками 27-ї Української антарктичної експедиції.

Президенту розповіли про дослідження впливу Арктики та Антарктики на клімат планети, участь у міжнародному проекті «Рік полярних передбачень», запуски кліматичних зондів в атмосферу на відстань понад 10 кілометрів, які забезпечують надважливі дані для моделювання прогнозу погоди, продовження спостережень за озоновим шаром, роботу магнітної обсерваторії.

Керівник експедиції зазначив, що полярники намагаються навіть на відстані робити свій внесок у боротьбу України за незалежність і майбутнє. Вони зверталися до наукових спільнот із вимогою припинення будь-яких проєктів із Росією.