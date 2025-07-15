МОН оголосило про набір учасників до 31-ї Української антарктичної експедиції

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс із добору учасників і учасниць 31-ї Української антарктичної експедиції на станцію «Академік Вернадський».

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Триває набір як науковців, так і фахівців команди життєзабезпечення. Зокрема, шукають лікаря, кухаря, системного адміністратора, дизеліста-електрика та механіка.

Анкети прийматимуть до 13 серпня.

Під час перезмінки на станцію привозять річний запас продуктів та інших необхідних речей, зокрема, дизель для генераторів, які забезпечують електроенергію та опалення станції.