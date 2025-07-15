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Фонд Баффета передав бронежилети для службових собак ДСНС

Собаки-рятувальники щодня виконують найнебезпечніші завдання: шукають людей під завалами, допомагають у розмінуванні українських територій. 

Фонд Баффета передав бронежилети для службових собак ДСНС
Службовий собака ДСНС
Фото: ДСНС

Кінологічна служба Держслужби з надзвичайних ситуацій отримала від Фонда Говарда Баффета The Howard G. Buffett Foundation 54 бронежилети для службових собак.

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Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"Наші чотирилапі рятувальники щодня виконують найнебезпечніші завдання - шукають людей під завалами, допомагають у розмінуванні українських територій, працюють у надзвичайно складних умовах. Бронезахист для собак - це не просто спорядження. Це увага та турбота про чотирилапих напарників", - йдеться в повідомленні.

ДСНС подякувала міжнародним партнерам за підтримку. 

Службовий собака ДСНС
Фото: ДСНС
Службовий собака ДСНС

У 2024 році кінологи ДСНС пройшли тритижневий курс навчання у Франції. Також надзвичайники отримали 5 бельгійських вівчарок породи малінуа та спеціалізований автомобіль з причепом.

Як повідомлялося, ДСНС створили центри для навчання собак-саперів та кінологів. Норвегія допомагає Україні у їхній підготовці. 

Минулого року ЄС виділив Україні 2 млн євро на гуманітарне розмінування за допомогою кінологічних груп
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