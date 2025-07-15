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Затримали ще 6 агентів РФ, які готували теракти проти військовослужбовців Сил оборони

Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затримали ще 6 агентів РФ, які готували теракти проти військовослужбовців Сил оборони
Один із затриманих агентів
Фото: СБУ

Правоохоронці запобігли серії терактів проти Сил оборони у різних регіонах України. Усього затримали шістьох агентів ФСБ, які готували підриви українських захисників за допомогою саморобних вибухових пристроїв (СВП).

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Як розповіли у СБУ, усіх  агентів росіяни завербували через телеграм-канали з пошуку "легких" заробітків.

У Києві затримали двох членів організованої диверсійної групи, які на замовлення ФСБ намагалися встановити вибухівку біля однієї з військових частин регіону. Агентами виявилися двоє наркозалежних місцевих мешканців, а їхні дії координував арештант із слідчого ізолятора, який рік тому підпалив авто ЗСУ. До підривної діяльності він залучив свого співкамерника. Перебуваючи за ґратами, обидва рецидивісти продовжили виконувати замовлення РФ і для цього залучили двох спільників на волі.

У Вінниці "на гарячому" затримали 19-річного мешканця Житомира, коли він закладав вибухівку біля багатоквартирного будинку, де мешкали сім’ї військовослужбовців. Його після вербування куратор "відрядив" до Вінниці, де він забрав зі схрону СВП для підриву.

У Дніпрі СБУ та Нацполіція затримали подружжя агентів РФ, яке намагалося підірвати місцевого воїна ЗСУ. Для вчинення злочину вони заманили військового "на побачення" нібито із сестрою українського захисника, що воює на передовій. Перед зустріччю дівчина начебто попросила забрати речі "брата" у знайомого. Насправді це був агент, який передав військовослужбовцю сумку з вибухівкою. Одразу після передачі "посилки" окупанти спробували дистанційно підірвати СВП, але правоохоронці завчасно знешкодили вибухівку і затримали агентурну пару.

У Рівному затримали ще одного терориста, який на замовлення РФ мав підірвати авто одного із військовослужбовців Сил оборони. Для цього він заклав СВП у салон службового автомобіля і встановив поруч приховану камеру.За допомогою відеопристрою окупанти сподівалися відстежити прибуття військового на місце запланованого теракту, щоб ліквідувати його.

Один із затриманих агентів
Фото: СБУ
Один із затриманих агентів

Наразі усім повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена організованою групою в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами, вчинене організованою групою).

Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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