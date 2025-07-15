ППО збила 178 російських ударних дронів на півночі, півдні, сході та в центрі країни

Українська протиповітряна оборона збила 178 російських ударних дронів. Крім того, 66 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Як повідомили у Повітряних силах, зафіксовані влучання 23 БпЛА у 7 локаціях, падіння збитих (уламки) – на 9 локаціях.

Всього у ніч на 15 липня (із 16.30 14 липня) противник атакував 267-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, що в РФ та із ТОТ Донецької обл. (близько 200 із них – "шахеди").

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 13.00 протиповітряною обороною збито 178 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.