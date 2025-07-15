Головне за ніч та ранок вівторка, 15 липня: 185 боєзіткнень, атака на Сумщину, День державності

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 185 бойових зіткнень.

Упродовж доби активні бойові дії велися на п'яти напрямках фронту.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових та наступальних дій агресора.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Карпівка, Новий Мир, Колодязі, Серебрянка, Торське та в бік Новосергіївки і Шандриголового.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу та техніки, два артилерійські засоби та п’ять пунктів управління російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1230 солдатів. Від початку вторгнення російські війська втратили близько 1 036 290 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У Шостці Сумської області унаслідок нічної ракетної атаки постраждала 14-річна дитина.

Дівчинка зазнала уламкових поранень скла, коли бігла до укриття. Її госпіталізували, медики надають всю необхідну допомогу.

За попередніми даними, ворог завдав по місту трьох ракетних ударів. Російська армія атакувала близько першої години ночі. Внаслідок атаки спалахнула пожежа. Окрім лікарні, пошкоджено кілька багатоповерхівок та нежитлове приміщення.

Президент Володимир Зеленський привітав українських громадян з Днем державності, який відзначають 15 липня – в День хрещення Київської Русі – України.

Ця дата об’єднує десятки поколінь – тих, хто жив на цій землі тисячу років тому, і тих, хто живе зараз, наголосив Зеленський.

Докладніше – в новині.

До України з нагоди Дня державності прибула прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня. Вона разом зі спецпредставником США Кітом Келлогом та представниками дипломатичного корпусу взяла участь в урочистостях, що відбулися біля Михайлівського собору.

Подробиці – в новині.

Президент США Дональд Трамп у інтерв'ю ВВС заявив, що він розчарований російським диктатором Владіміром Путіним, але "ще не закінчив з ним".

За словами Трампа, він чотири рази думав, що угода з Росією можлива. На запитання, як саме Трамп змусить Путіна зупинити кровопролиття, президент США відповів: “Ми працюємо над цим”.

"У нас буде чудова розмова. Я скажу: «Це добре, я думаю, що ми близькі до завершення», а потім він знесе будівлю в Києві", – сказав Трамп.

Нагадаємо, вчора за результатами зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте Дональд Трамп оголосив про продаж зброї країнам НАТО, яку потім передадуть Україні, а також про план запровадити вторинні санкції проти країн, що допомагають Росії. 100% тарифи мають запрацювати, якщо Росія протягом 50 днів не підпише з Україною угоду, що сприятиме миру.

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