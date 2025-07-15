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​Армія ворога за добу втратила 1230 солдатів

Від початку вторгнення російські війська втратили близько 1 036 290 осіб.

​Армія ворога за добу втратила 1230 солдатів
Ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1230 російських окупантів, 3 ворожі танки, 6 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 122 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

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Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 036 290 (+1230) осіб 
  • танків – 11022 (+3) од
  • бойових броньованих машин – 22993 (+6) од
  • артилерійських систем – 30346 (+52) од
  • РСЗВ – 1440 (+2) од
  • засоби ППО – 1194 (+0) од
  • літаків – 421 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 45880 (+245)
  • крилаті ракети – 3491 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 55147 (+122)
  • спеціальна техніка – 3932 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
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