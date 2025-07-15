​Армія ворога за добу втратила 1230 солдатів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1230 російських окупантів, 3 ворожі танки, 6 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 122 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.07.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 036 290 (+1230) осіб
- танків – 11022 (+3) од
- бойових броньованих машин – 22993 (+6) од
- артилерійських систем – 30346 (+52) од
- РСЗВ – 1440 (+2) од
- засоби ППО – 1194 (+0) од
- літаків – 421 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 45880 (+245)
- крилаті ракети – 3491 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 55147 (+122)
- спеціальна техніка – 3932 (+0).
Дані уточнюються.