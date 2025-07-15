Двоє людей вбиті, 18 поранені внаслідок учорашніх ударів Росії по Херсонській області

Учора російська армія поранила в Херсонській області 18 людей, а ще двоє людей загинули. Ворог бив по житлових кварталах та інфраструктурі.

Під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Новодмитрівка, Олександрівка, Новокаїри, Качкарівка, Томина Балка, Черешеньки, Антонівка, Широка Балка, Станіслав, Червоний Яр, Бургунка, Львове, Миколаївка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Тягинка, Нововоронцовка, Осокорівка, Понятівка, Чорнобаївка, Софіївка, Микільське, Дар'ївка, Комишани, Білозерка, Дослідне, Кізомис, Молодіжне, Зимівник, Придніпровське, Велетенське, Ромашкове, Берегове, Садове, Качкарівка, Гаврилівка, Іванівка, Козацьке, Новоолександрівка, Саблуківка, Токарівка та Херсон. Про це повідомив глава ОВА Прокудін у Telegram.

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили фермерське господарство, господарські споруди, гараж, сільгосптехніку, автівки швидкої та приватні автомобілі", – сказав він.

Уночі ворог атакував дронами. Над територією області захисники збили три дрони Shahed.

Обидві жертви – з Херсонської громади, уточнив її начальник Ярослав Шанько. Також там поранені 14 людей.

"Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Херсонської громади. Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Садове, Комишани, Молодіжне, Зимівник, Придніпровське та Антонівка. Зокрема, пошкоджено та зруйновано обʼєкти соціальної та цивільної інфраструктури – приватні будинки та автомобілі, гараж", – розповів він.



