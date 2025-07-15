Мерц: Німеччина відіграватиме вирішальну роль у закупівлі ППО у США для України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прокоментував рішення США щодо постачань зброї Україні, передає Укрінформ.

Зокрема, Мерц заявив, що ФРН відіграватиме вирішальну роль у закупівлі у США систем ППО Patriot для України.

“Ми з президентом Трампом кілька разів обговорювали це останніми днями. Я запевнив його: Німеччина відіграватиме вирішальну роль. Ми робимо це у власних інтересах. Це допоможе Україні захиститися від бомбардувального терору Росії. Тільки таким чином тиск на Москву посилиться, щоб вона нарешті домовилась про мир. Зрештою, ми демонструємо, що ми об'єднуємося як партнери з політики безпеки”, - наголосив Мерц.

Він запевнив, що сторони швидко уточнюють деталі, і Німеччина для цього підтримує зв'язок з партнерами.