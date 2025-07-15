У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Як математики "нагнули" Кремль, визволили українського дисидента Леоніда Плюща і до чого тут сучасна Україна?
Як математики "нагнули" Кремль, визволили українського дисидента Леоніда Плюща і до чого тут сучасна Україна?
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
ГоловнаСвіт

Мерц: Німеччина відіграватиме вирішальну роль у закупівлі ППО у США для України

Канцлер ФРН наголосив, що Німеччина робить це у власних інтересах.

Мерц: Німеччина відіграватиме вирішальну роль у закупівлі ППО у США для України
Пускова платформа ракетної установки Patriot у Національному навчальному центрі протиповітряної оборони на полігоні ‘Капу-Мідія’
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прокоментував рішення США щодо постачань зброї Україні, передає Укрінформ.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Зокрема, Мерц заявив, що ФРН відіграватиме вирішальну роль у закупівлі у США систем ППО Patriot для України.

“Ми з президентом Трампом кілька разів обговорювали це останніми днями. Я запевнив його: Німеччина відіграватиме вирішальну роль. Ми робимо це у власних інтересах. Це допоможе Україні захиститися від бомбардувального терору Росії. Тільки таким чином тиск на Москву посилиться, щоб вона нарешті домовилась про мир. Зрештою, ми демонструємо, що ми об'єднуємося як партнери з політики безпеки”, - наголосив Мерц.

Він запевнив, що сторони швидко уточнюють деталі, і Німеччина для цього підтримує зв'язок з партнерами.
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies