Головне за понеділок, 14 липня: кандидатура нової прем’єрки, майже 140 боєзіткнень, атака на Златопіль

Бойові дії на Донеччині, 138 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1237-й день повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський запропонував віцепрем'єрці – міністерці економіки Юлії Свириденко очолити Кабінет міністрів.

Юлія Свириденко пообіцяла незабаром оголосити свої пропозиції щодо кандидатур членів уряду.

Водночас вона нагадала, що рішення про призначення прем'єр-міністра України ухвалює Верховна Рада.

Що відомо про Юлію Свириденко – в матеріалі LB.ua "Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко".

На думку Зеленського, «колосальний досвід Дениса Шмигаля точно буде корисним на позиції міністра оборони України».

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 14 липня відбулося 138 бойових зіткнень.

Кожне четверте боєзіткнення відбулось на Покровському напрямку. Активні бойові дії також точились на Лиманському, Новопавлівському, Північно-Слобожанському і Курському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 13 липня – в новині.

Сьогодні, 14 липня, російська армія дронами атакувала місто Златопіль у Харківській області.

Кількість постраждалих унаслідок обстрілу зросла до 9 людей. Травм зазнали п'ятеро жінок та четверо чоловіків. Всіх постраждалих госпіталізували.

За попередніми даними, ворог застосував для удару БпЛА типу «Герань-2».

Україна отримає військове обладнання на мільярди доларів, оголосив президент США Дональд Трамп 14 липня, передає BBC.

Зокрема 17 або частину від цього числа систем Patriot, за які сплатить НАТО, наводять його слова

Ці 17 установок перебувають на озброєнні країни, яка хоче ними поділитися, сказав Трамп.

На пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте американський президент сказав, що саме Альянс коридинуватиме відправку отриманої від США зброї до України. НАТО надсилатиме українцям озброєння тоді, коли воно буде необхідним.

За словами Рютте, це означає, що Україна може отримати “дійсно величезну кількість військової техніки” для протиповітряної оборони, ракет та боєприпасів.

Із Трампом та Рютте поспілкувався Володимир Зеленський.

Правоохоронці викрили схему розкрадання коштів, призначених за програмою МОЗ для важкохворих людей.

Перевіряється причетність до схеми посадових осіб Національної служби здоров’я України та МОЗ України.

Докладніше – в новині.

Світовий Конґрес Українців та представники українських громад Італії закликали скасувати участь диригента-путініста Валерія Гергієва у фестивалі Un’Estate da RE.

Відповідне звернення до міністра культури Італії та організаторів фестивалю підписали близько 40 об’єднань українців Італії, Польщі, Канади, повідомляє громадська ініціатива "Голка", яка також долучилася до колективного звернення.

Це може бути перший виступ Гергієва в ЄС з початку повномасштабної війни, якщо його не скасують.

У зверненні йдеться, що “Валерій Гергієв – це посол Володимира Путіна, його слуга, його вірний друг, його соратник, його емісар імперіалістичної війни Москви. Його виступ може стати блискучою візитною карткою кремлівського диктатора, перепусткою до нових злочинів. Надати сцену, та ще й таку престижну, як у Палаці в Казерті (на околиці Неаполя) – це образа для всього українського народу, що щодня зазнає жорстоких атак від того, кого підтримує Гергієв”.

Докладніше – в новині.

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