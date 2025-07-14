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Росіяни активізують перевезення через окупований Маріуполь

У Маріупольському порту помітили судно із боєприпасами для ЗС РФ, росіяни розширюють до чотирьох смуг ділянку траси Маріуполь - Мелітополь, а на залізничний вокзал прийшли нові вантажні вагони.

Росіяни активізують перевезення через окупований Маріуполь
Фото: Маріупольська міська рада

Російські загарбники намагаються розвинути використання логістики тимчасово захопленого Маріуполя на потреби ЗС РФ.

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Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Російські окупанти починають посилювати використання логістики Маріуполя на воєнні потреби фронту. За останній тиждень Центром вивчення окупації зафіксована активізація руху", — ідеться у повідомленні.

Зокрема, на залізничний вокзал прийшли нові вантажні вагони, ймовірно, з боєкомплектами. Розвантажене поки зберігають на території колишнього рибкомбінату, де у росіян ще одна база. 

У Маріупольському порту помітили судно, яке теж могло привезти боєкомплекти. Також тут почали розчищати фарватер для проходу суден великого дедвейту.

Фото: Маріупольська міська рада

Крім того, росіяни розширюють до чотирьох смуг ділянку траси Маріуполь - Мелітополь. Ця ділянка дороги протяжністю понад 30 км проходить в обхід окупованих Маріуполя та Мангуша, завершуючись на кордоні "ДНР" та Запорізької області. Цю дорогу окупанти називають частиною федеральної траси Р-280 "Новоросія".
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