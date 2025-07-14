Росіяни активізують перевезення через окупований Маріуполь

У Маріупольському порту помітили судно із боєприпасами для ЗС РФ, росіяни розширюють до чотирьох смуг ділянку траси Маріуполь - Мелітополь, а на залізничний вокзал прийшли нові вантажні вагони.

Російські загарбники намагаються розвинути використання логістики тимчасово захопленого Маріуполя на потреби ЗС РФ.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Російські окупанти починають посилювати використання логістики Маріуполя на воєнні потреби фронту. За останній тиждень Центром вивчення окупації зафіксована активізація руху", — ідеться у повідомленні.

Зокрема, на залізничний вокзал прийшли нові вантажні вагони, ймовірно, з боєкомплектами. Розвантажене поки зберігають на території колишнього рибкомбінату, де у росіян ще одна база.

У Маріупольському порту помітили судно, яке теж могло привезти боєкомплекти. Також тут почали розчищати фарватер для проходу суден великого дедвейту.

Фото: Маріупольська міська рада

Крім того, росіяни розширюють до чотирьох смуг ділянку траси Маріуполь - Мелітополь. Ця ділянка дороги протяжністю понад 30 км проходить в обхід окупованих Маріуполя та Мангуша, завершуючись на кордоні "ДНР" та Запорізької області. Цю дорогу окупанти називають частиною федеральної траси Р-280 "Новоросія".