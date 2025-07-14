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Росіяни атакували три райони Дніпропетровщини, постраждала людина

Окупанти цілили дронами та били з артилерії по Синельниківському та Нікопольському районах.

Росіяни атакували три райони Дніпропетровщини, постраждала людина
Фото: Сергій Лисак

Упродовж дня 14 липня російські окупанти атакували дронами та били з артилерії по трьох районах Дніпропетровщини.

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Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Агресор атакував Нікопольщину FPV-дронами та артилерією. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах. Травмована 63-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно", — каже Лисак. 

Унаслідок російських обстрілів на Нікопольщині пошкоджені адмінбудівля, інфраструктура, 2 приватні будинки, 3 господарські споруди, одна – знищена. Зачепило газогін. 

По Раївській громаді Синельниківського району ворог вдарив КАБом. Загорілася трава. 

За уточненою інформацією, вночі на район агресор спрямував безпілотник та КАБ. Влучив по Маломихайлівській та Великомихайлівській громадах. Понівечені будівля, що не експлуатувалася, автобусна зупинка та автівки. 

По Зеленодольській громаді Криворізького району противник вдарив FPV-дроном. Минулося без загиблих і постраждалих.

  • Минулої доби на Дніпропетровщині через атаку російських дронів постраждали діти і чоловік. Постраждали люди у Дніпровському районі. Всі госпіталізовані. Дві 13-річні дівчинки у стані середньої тяжкості. 51-річний чоловік – "важкий". 
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