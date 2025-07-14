Донька настоятеля церкви УПЦ (МП), яка шпигувала за Силами оборони у Покровському, отримала 15 років тюрми

Також до 15 років тюрми засудили ще двох російських агентів.

В Україні до 15 років тюрми засудили трьох російських агентів, які шпигували за Силами оборони та передавали інформацію про українських військових ФСБ та допомагали прорватися окупантам до Покровська.

Про це інформує СБУ.

"За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали ще троє російських агентів, які шпигували на Донеччині", — ідеться у повідомленні.

Слідство встановило, що зловмисники передавали російським спецслужбам координати Сил оборони, які воюють на найгарячішому напрямку – Покровському.

Найбільше ФСБ цікавили геолокації штабів та запасних командних пунктів, а також маршрути руху військової техніки ЗСУ до лінії боєзіткнень. Така інформація була надзвичайно важлива для окупантів, щоб спланувати наступальні операції з метою прориву до Покровська.

За матеріалами справи, засудженими є троє жителів Донеччини, які чекали на повну окупацію регіону, про що писали коментарі у Телеграм-каналах. Там вони потрапили до уваги російської спецслужби.

Одним з них є 43-річний мешканець міста Українськ, який працював на місцевій станції Укрзалізниці, де на замовлення фсб шпигував за ешелонами Сил оборони. Наступним його завданням було закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під залізничну колію, щоб "перерізати" транспортну логістику ЗСУ у напрямку передової.

Служба безпеки завчасно викрила агента і затримала його на етапі підготовки диверсії у травні 2023 року.

Інша засуджена – 22-річна донька настоятеля церкви УПЦ (МП) у Покровську, яка відслідковувала для окупантів маршрути руху українських військ. Для цього встановила відеокамеру під куполом храму.

Ще один зловмисник – 34-річний працівник Укрзалізниці з міста Родинське, який передавав до ФСБ локації мостів, якими рухаються колони ЗСУ на східний фронт.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав зловмисників винними за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).