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​Працівник суду пропонував колегам за $5900 допомогти оновити військово-облікові дані в ТЦК

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу. 

​Працівник суду пропонував колегам за $5900 допомогти оновити військово-облікові дані в ТЦК
Фото: Прокуратура Києва

Київська міська прокуратура повідомила про підозру працівнику одного зі столичних судів за фактом вимагання та отримання грошей від колег за допомогу в оновленні військово-облікових даних у ТЦК та СП.

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Про це повідомила пресслужба прокуратури. 

"Встановлено, що підозрюваний розповідав іншим працівникам суду, які отримували виклики до ТЦК для уточнення облікових даних, що може допомогти пройти усі необхідні процедури та стати на військовий облік. При цьому чоловік гарантував, що з його допомогою колег не мобілізують одразу після оформлення усіх документів", - йдеться в повідомленні.

Можливість вирішити це питання чоловік пояснював своїми знайомствами та зв’язками на Київщині. Свою допомогу він оцінив у $4 000. Одному з колег він пообіцяв у найкоротші терміни допомогти оновити військово-облікові дані. Після отримання частини суми та документів від колеги він повідомив, що вартість "послуги" зросла до $5 900.

Гроші передавались частинами під контролем правоохоронних органів. Під час одержання останньої частини обумовленої суми чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 КК - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу. Встановлюються його спільники. 
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