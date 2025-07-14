Росіяни атакували дроном зупинку в Херсоні, поранено двох людей

Чоловіки 75 і 57 років отримали вибухову травму та уламкові поранення.

Сьогодні вранці російські військові атакували з безпілотника зупинку громадського транспорту в Херсоні.

Про це повідомила міська військова адміністрація.

"Близько 11:00 російські терористи з безпілотника атакували Дніпровський район. Постраждали двоє людей, які в цей час були на зупинці громадського транспорту", - йдеться в повідомленні.

Чоловіки 75 і 57 років отримали вибухову травму та уламкові поранення. Наразі вони в лікарні. Медики оцінюють стан потерпілих як - середньої тяжкості.

Учора в Херсоні через російську дронову атаку загинула людина і двоє дістали поранення.

Росіяни щодня тероризують жителів Херсону та області. Вони "полюють" з дронів на цивільних людей і автомобілі, обстрілюють та скидають вибухівку на цивільні об'єкти та житлові будинки.