Бали для підрозділів БпЛА: в уряді озвучили переваги системи

Завдяки системі нарахування балів підрозділам БпЛА відбулося зростання та покращення розуміння глибини враження ворога, розповів у інтерв'ю РБК-Україна віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. З одного боку система балів допомагає зростати підрозділам, з іншого – можна отримати дані, що дозволять ухвалювати "правильні управлінські рішення".
Уже з'явилися дані про поле бою в реальному часі, яких немає в жодній із систем, сказав він. Також стає зрозумілим, скільки не вистачає засобів, на яких ділянках вдається збити розвідників ворога і скільки, а де не вдається і чому, а також зрозуміти, де є радарне поле.
Загалом Федоров оцінив бальну систему позитивно.
"Бонус «Армії дронів»"
- Підрозділи БпЛА отримують електронні бали за вражену ворожу техніку та живу силу. Ці бали вони можуть обміняти на спорядження, що, за задумом, повинно підвищувати мотивацію, адже найбільш ефективні підрозділи отримуватимуть найбільшу кількість озброєння. Кожна ворожа ціль має різну "вартість": за удар по одних дають більше балів, по інших – менше. Таким чином мотивують вражати пріоритетні цілі.
- Центр підготовку операторів БпЛА "Крук" пояснював, що для отримання балів військові повинні завантажити відео влучання в систему "Дельта". За знищеного окупанта спершу дають шість балів, за пошкодження танку – 20, за знищення танку – 40, за знищення ракетної системи залпового вогню, залежно від калібру – до 50. Потім ці бали через платформу можна буде обміняти на спорядження. Федоров називав це "Amazon для військових".
- Оцінка цієї системи різнилася серед військових, писала "Новинарня". Були ті, хто схвально про неї відгукувалися, але вистачало й тих, хто критикував підхід. Зокрема – через те, скільки саме балів давали за знищеного піхотниця. Спершу за нього пропонували найменше – усього лише три бали. Тож оператори частіше намагалися вразити танки та іншу техніку, оцінену дорожче. Зрештою "вартість" окупанта підвищили удвічі.
- Військовослужбовець Олександр Карпюк критикував вибір нарахування балів за те, що за знищення екіпажу ворожого оператора БпЛА давали всього 3,2 бали, в той час як за піхотинця – зразу 12. Потім кількість балів за екіпаж також підвищили.
- Днями повідомили, що зароблені бали можна буде обміняти і на РЕБ.