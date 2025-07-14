Бали для підрозділів БпЛА: в уряді озвучили переваги системи

Завдяки системі нарахування балів підрозділам БпЛА відбулося зростання та покращення розуміння глибини враження ворога, розповів у інтерв'ю РБК-Україна віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. З одного боку система балів допомагає зростати підрозділам, з іншого – можна отримати дані, що дозволять ухвалювати "правильні управлінські рішення".

Уже з'явилися дані про поле бою в реальному часі, яких немає в жодній із систем, сказав він. Також стає зрозумілим, скільки не вистачає засобів, на яких ділянках вдається збити розвідників ворога і скільки, а де не вдається і чому, а також зрозуміти, де є радарне поле.

Загалом Федоров оцінив бальну систему позитивно.

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