Служба безпеки та Національна поліція запобігли серії терактів у Полтаві та Дніпрі. Затримали двох агенток російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), які готували підриви суддів та волонтерів у прифронтових містах.
Про це повідомили у СБУ.
Замовлення російської спецслужби виконували дві мешканки Полтави, які вже мали судимість за наркоторгівлю та крадіжки.
Їх завербували росіяни через телеграм-канали, де жінки шукали "легких заробітків" після виходу на волю. Агенткам дали завдання: фізичну ліквідацію представників суддівських колегій та відомих волонтерів за допомогою саморобних вибухових пристроїв (СВП).
Щоб підготувати замахи, вони розділилися: одна залишилася у Полтаві, де почала шпигувати за місцями роботи і проживання потенційних "цілей", інша – виїхала з аналогічною метою до Дніпра. Там вона отримала від куратора координати СВП, який був захований у багажнику скутера.
Потім жінка припаркувала замінований транспорт біля авто місцевого судді, якого окупанти планували підірвати за допомогою дистанційної активації вибухівки.
Щоб відслідкувати прибуття посадовця на місце запланованого теракту, агентка встановила навпроти локації телефонну камеру із віддаленим доступом для російського гру.
Саме в цей момент її затримали співробітники СБУ. Одночасно з цим було затримали її спільницю у Полтаві.
Перед виконанням основних завдань фігурантки виконали "тестове" – підпалили авто українського воїна.
Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб);
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Зловмисниці перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
01 липня, 10:17
- У Дніпрі затримали монтажника, який "працював" навідником атак РФ на енергооб'єкти.