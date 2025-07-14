Жінки готували підриви суддів та волонтерів у прифронтових містах.

Служба безпеки та Національна поліція запобігли серії терактів у Полтаві та Дніпрі. Затримали двох агенток російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), які готували підриви суддів та волонтерів у прифронтових містах.

Про це повідомили у СБУ.

Замовлення російської спецслужби виконували дві мешканки Полтави, які вже мали судимість за наркоторгівлю та крадіжки.

Їх завербували росіяни через телеграм-канали, де жінки шукали "легких заробітків" після виходу на волю. Агенткам дали завдання: фізичну ліквідацію представників суддівських колегій та відомих волонтерів за допомогою саморобних вибухових пристроїв (СВП).

Фото: СБУ Одна із затриманих агенток

Щоб підготувати замахи, вони розділилися: одна залишилася у Полтаві, де почала шпигувати за місцями роботи і проживання потенційних "цілей", інша – виїхала з аналогічною метою до Дніпра. Там вона отримала від куратора координати СВП, який був захований у багажнику скутера.

Потім жінка припаркувала замінований транспорт біля авто місцевого судді, якого окупанти планували підірвати за допомогою дистанційної активації вибухівки.

Фото: СБУ Знайдена вибухівка

Щоб відслідкувати прибуття посадовця на місце запланованого теракту, агентка встановила навпроти локації телефонну камеру із віддаленим доступом для російського гру.

Саме в цей момент її затримали співробітники СБУ. Одночасно з цим було затримали її спільницю у Полтаві.

Перед виконанням основних завдань фігурантки виконали "тестове" – підпалили авто українського воїна.

Фото: СБУ Телефон для віддаленого стеження росіян

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисниці перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

01 липня, 10:17