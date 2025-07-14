Федоров: на деяких ділянках можуть бути сильні удари, допоки Україна не знайде, як боротися з КАБами і оптоволокном

Українська "оборонка" фокусується на окремих завданнях: протягом попереднього року це були перехоплювачі "шахедів", і зараз у цьому є результат. Зараз, можливо, фокус змістять на тактичний рівень, сказав в інтерв'ю РБК-Україна віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Також триває робота над тим, як боротися з ворожими дронами на оптоволокні і з КАБами. Прориву одночасно в усіх технологіях не може бути, вважає він.
"Поки ми не знайдемо відповідь, як з ними боротися, на деяких ділянках фронту ми можемо мати сильні удари", – сказав він.
Федоров повідомив, що Україна завжди була сильною на тактичному рівні, і тому росіяни намагаються його "хакнути".
"Вони першими дійшли до рішення щодо дронів на оптоволокні, тут вони досягли більшого масштабу", – пояснив урядовець.
- Перехоплювачі "шахедів" – те, над чим Україна інтенсивно працює, аби відбивати масовані російські атаки. Цю технологію уже застосовують і намагаються масштабувати. 9 липня, під час рекордної атаки ворога, українські сили збили десятки ворожих засобів дронами-перехоплювачами.