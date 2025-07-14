Федоров: на деяких ділянках можуть бути сильні удари, допоки Україна не знайде, як боротися з КАБами і оптоволокном

Віцепрем'єр пояснив, що фокусуватися на всіх напрямках неможливо, а в питанні дронів на оптоволокні росіяни дійсно були першими.

Українська "оборонка" фокусується на окремих завданнях: протягом попереднього року це були перехоплювачі "шахедів", і зараз у цьому є результат. Зараз, можливо, фокус змістять на тактичний рівень, сказав в інтерв'ю РБК-Україна віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Також триває робота над тим, як боротися з ворожими дронами на оптоволокні і з КАБами. Прориву одночасно в усіх технологіях не може бути, вважає він.

"Поки ми не знайдемо відповідь, як з ними боротися, на деяких ділянках фронту ми можемо мати сильні удари", – сказав він.

Федоров повідомив, що Україна завжди була сильною на тактичному рівні, і тому росіяни намагаються його "хакнути".

"Вони першими дійшли до рішення щодо дронів на оптоволокні, тут вони досягли більшого масштабу", – пояснив урядовець.