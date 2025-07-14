Унаслідок російської агресії на Харківщині – один загиблий і троє поранених

Унаслідок російської агресії на Харківщині одна людина загинула, і троє поранених.
Як повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 9 населених пунктів області.
У с. Караїчне Вовчанської громади постраждав 56-річний чоловік; у с. Грушівка Кіндрашівської громади – 58-річний і 79-річний чоловіки.
У с. Вільхуватка внаслідок вибуху невідомого предмету загинув 46-річний чоловік.
Ворог атакував БпЛА Немишлянський район Харкова.
Росія активно застосовувала по Харківщині різні види озброєння:
- 1 ракета (попередньо);
- 7 КАБ;
- 4 БпЛА типу «Шахед»;
- 4 БпЛА типу «Герань-2»;
- 1 БпЛА типу «Молнія»;
- 4 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Козача Лопань);
- у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль (м. Куп’янськ), багатоквартирний будинок (с. Грушівка), горіла пшениця на корені (с. Шевченкове);
- у Берестинському районі горіла пшениця на корені (с. Красне).
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім боєзіткнень у районах населених пунктів Мілове, Строївка, Вовчанськ та Зелене.
На Куп’янському напрямку відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Колісниківки.
- 13 липня на Харківщині четверо поліцейських постраждали внаслідок ворожої атаки FPV-дроном.