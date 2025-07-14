У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
НСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
ЕксклюзивНСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок російської агресії на Харківщині – один загиблий і троє поранених

Ворог атакував 10 населених пунктів області. 

Унаслідок російської агресії на Харківщині – один загиблий і троє поранених
Наслідки російської атаки
Фото: ДСНС Харківщини

Унаслідок російської агресії на Харківщині одна людина загинула, і троє поранених.

LB.UA - для тих, хто вміє думати
Підтримайте нас!

Як повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 9 населених пунктів області.

У с. Караїчне Вовчанської громади постраждав 56-річний чоловік; у с. Грушівка Кіндрашівської громади – 58-річний і 79-річний чоловіки.

У с. Вільхуватка внаслідок вибуху невідомого предмету загинув 46-річний чоловік.

Ворог атакував БпЛА Немишлянський район Харкова.

Росія активно застосовувала по Харківщині різні види озброєння: 

  • 1 ракета (попередньо);
  • 7 КАБ;
  • 4 БпЛА типу «Шахед»;
  • 4 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Молнія»;
  • 4 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Козача Лопань);
  • у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль (м. Куп’янськ), багатоквартирний будинок (с. Грушівка), горіла пшениця на корені (с. Шевченкове);
  • у Берестинському районі горіла пшениця на корені (с. Красне).

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім боєзіткнень у районах населених пунктів Мілове, Строївка, Вовчанськ та Зелене. 

На Куп’янському напрямку відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Колісниківки.

  • 13 липня на Харківщині четверо поліцейських постраждали внаслідок ворожої атаки FPV-дроном.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies