Оборонці ліквідували 1130 окупантів та понад 50 артсистем ворога

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1130 російських солдатів, 3 ворожі танки, 4 бойові броньовані машини, 51 артилерійську систему, 102 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 3 одиниці спецтехніки.
Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1035060 (+1130) осіб
- танків – 11019 (+3) од
- бойових броньованих машин – 22987 (+4) од
- артилерійських систем – 30294 (+51) од
- РСЗВ – 1438 (+0) од
- засоби ППО – 1194 (+0) од
- літаків – 421 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 45635 (+124)
- крилаті ракети – 3491 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 55025 (+102)
- спеціальна техніка – 3932 (+3).