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Оборонці ліквідували 1130 окупантів та понад 50 артсистем ворога

Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 1 035 060 солдатів. 

Оборонці ліквідували 1130 окупантів та понад 50 артсистем ворога
Українські воїни
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1130 російських солдатів, 3 ворожі танки, 4 бойові броньовані машини, 51 артилерійську систему, 102 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 3 одиниці спецтехніки.

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Про це повідомив Генштаб.  Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1035060 (+1130) осіб 
  • танків – 11019 (+3) од
  • бойових броньованих машин – 22987 (+4) од
  • артилерійських систем – 30294 (+51) од
  • РСЗВ – 1438 (+0) од
  • засоби ППО – 1194 (+0) од
  • літаків – 421 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 45635 (+124)
  • крилаті ракети – 3491 (+0)
  • кораблі / катери  – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 55025 (+102)
  • спеціальна техніка – 3932 (+3).

Фото: Генштаб
Дані уточнюються.
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