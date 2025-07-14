Оборонці ліквідували 1130 окупантів та понад 50 артсистем ворога

Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07.25 орієнтовно склали:

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1130 російських солдатів, 3 ворожі танки, 4 бойові броньовані машини, 51 артилерійську систему, 102 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 3 одиниці спецтехніки.

Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 1 035 060 солдатів.

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