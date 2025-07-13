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Російські дрони поранили двох мешканців Контопського району Сумщини

Чоловіки знаходяться у стабільному стані. 

Російські дрони поранили двох мешканців Контопського району Сумщини
Наслідки російської атаки, ілюстративне фото
Фото: Поліція Сумщини

Сьогодні, 13 липня, унаслідок чергової атаки ворожих дронів також поранені двоє жителів Конотопського району Сумської області. 

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Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.  

За попередньою інформацією, по житловому сектору у селі Бунякине Новослобідської громади росіяни вдарили чотирма дронами. Поранені двоє цивільних чоловіків. 

63-річного та 71-річного постраждалих госпіталізували. Стан обох – стабільний.

Григоров зазначив, що село Бунякине підлягає обов’язковій евакуації. Більшість населення звідти евакуювалася, а ті, хто залишився, написали заяви про відмову.

"Закликаю мешканців населених пунктів, де оголошена обов’язкова евакуація, не ризикувати життям і здоров’ям. Залишаючись у селах, які системно атакує ворог, ви наражаєте себе та близьких на небезпеку", – наголосив очільник ОВА. 

  • 13 липня у Сумській громаді внаслідок ворожої атаки загинув чоловік, ще один – поранений. 
  • Перед цим російський дрон атакував обʼєкт критичної інфраструктури у Сумах
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