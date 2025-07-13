Російські дрони поранили двох мешканців Контопського району Сумщини

Сьогодні, 13 липня, унаслідок чергової атаки ворожих дронів також поранені двоє жителів Конотопського району Сумської області.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

За попередньою інформацією, по житловому сектору у селі Бунякине Новослобідської громади росіяни вдарили чотирма дронами. Поранені двоє цивільних чоловіків.

63-річного та 71-річного постраждалих госпіталізували. Стан обох – стабільний.

Григоров зазначив, що село Бунякине підлягає обов’язковій евакуації. Більшість населення звідти евакуювалася, а ті, хто залишився, написали заяви про відмову.

"Закликаю мешканців населених пунктів, де оголошена обов’язкова евакуація, не ризикувати життям і здоров’ям. Залишаючись у селах, які системно атакує ворог, ви наражаєте себе та близьких на небезпеку", – наголосив очільник ОВА.