Розвідка Чехії: Росія вербує мігрантів з-за меж ЄС для злочинної діяльності

Чеська розвідувальна служба (BIS) у щорічному звіті за 2024 рік заявила, що Росія використовує мігрантів з-за меж ЄС для здійснення злочинів, посилення страху й підриву довіри до уряду, пише Politico.

За даними BIS, Кремль активно застосовує Telegram для вербування потенційних агентів, яких залучають через посередників. Метою таких операцій є не лише збір інформації, як-от відеозйомка військових баз і логістичних центрів, що надають допомогу Україні, а й виконання завдань – завдати психологічного впливу, послабити згуртованість західних суспільств і знизити підтримку України у боротьбі проти російської агресії.

«Ці дії спрямовані на розповсюдження страху та невпевненості, підриву довіри до державної здатності захищати своїх громадян і посилення тиску з метою скорочення підтримки України», — ідеться у звіті BIS.

За словами чеських розвідників, у багатьох випадках залучені особи й самі не усвідомлюють, що працюють на користь Росії, оскільки їх вербують через посередників.

Крім того, BIS відзначає, що за останні роки Чехія зазнала численних атак з боку російських спецслужб, а також вказує на використання Москвою свого впливу через Російську православну церкву в Чехії.