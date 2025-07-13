У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
НСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
ЕксклюзивНСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Розвідка Чехії: Росія вербує мігрантів з-за меж ЄС для злочинної діяльності

У багатьох випадках вербування відбувається через посередників.

Розвідка Чехії: Росія вербує мігрантів з-за меж ЄС для злочинної діяльності
ФСБ
Фото: Кримськотатарський Ресурсний Центр

Чеська розвідувальна служба (BIS) у щорічному звіті за 2024 рік заявила, що Росія використовує мігрантів з-за меж ЄС для здійснення злочинів, посилення страху й підриву довіри до уряду, пише Politico.

LB.UA - для тих, хто вміє думати
Підтримайте нас!

За даними BIS, Кремль активно застосовує Telegram для вербування потенційних агентів, яких залучають через посередників. Метою таких операцій є не лише збір інформації, як-от відеозйомка військових баз і логістичних центрів, що надають допомогу Україні, а й виконання завдань – завдати психологічного впливу, послабити згуртованість західних суспільств і знизити підтримку України у боротьбі проти російської агресії.

«Ці дії спрямовані на розповсюдження страху та невпевненості, підриву довіри до державної здатності захищати своїх громадян і посилення тиску з метою скорочення підтримки України», — ідеться у звіті BIS.

За словами чеських розвідників, у багатьох випадках залучені особи й самі не усвідомлюють, що працюють на користь Росії, оскільки їх вербують через посередників.

Крім того, BIS відзначає, що за останні роки Чехія зазнала численних атак з боку російських спецслужб, а також вказує на використання Москвою свого впливу через Російську православну церкву в Чехії.

  • Раніше українська розвідка повідомляла, що Росія примусово вербує трудових мігрантів із Центральної Азії війни проти України. З них формують окремі підрозділи та використовують на найбільш небезпечних ділянках фронту.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies