На Харківщині через негоду майже 30 тисяч споживачів залишились без світла

Через негоду у Харківській області без електроенергії залишаються близько 30 тис. абонентів.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У Харківській області без електроенергії залишається близько 30 тис. абонентів. На ліквідацію наслідків негоди підрозділи ДСНС залучались 60 разів", – йдеться у дописі.

Також у Харкові через сильний вітер впав поворотний баштовий кран та зірвало дах приватного будинку. Біля станції Покотилівка у бік Мерефи впало дерево на електричний потяг.

Загалом через негоду на Харківщині одна людина загинула, ще п’ять отримали поранення.