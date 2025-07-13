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На Харківщині через негоду майже 30 тисяч споживачів залишились без світла

Дерево впало на електричний потяг.

На Харківщині через негоду майже 30 тисяч споживачів залишились без світла
Фото: Олег Синєгубов

Через негоду у Харківській області без електроенергії залишаються близько 30 тис. абонентів.

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Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У Харківській області без електроенергії залишається близько 30 тис. абонентів. На ліквідацію наслідків негоди підрозділи ДСНС залучались 60 разів", – йдеться у дописі.

Також у Харкові через сильний вітер впав поворотний баштовий кран та зірвало дах приватного будинку. Біля станції Покотилівка у бік Мерефи впало дерево на електричний потяг.

Загалом через негоду на Харківщині одна людина загинула, ще п’ять отримали поранення.

  • Як повідомлялося, в Харкові через негоду загинула жінка, є постраждалі. У місті фіксуються перебої з електропостачанням і водопостачанням. Також через шквальний вітер на дороги впала велика кількість гілок і дерев.
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